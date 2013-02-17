به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال فردا دوشنبه در حالی برگزار می‌شود که صبای قم و گیتی پسند اصفهان دو تیم مدعی قهرمانی هفته گذشته را با شکست پشت سر گذاشتند تا اختلاف امتیاز آنها حفظ شود.



صبای قم که همچنان در صدر جدول قرار دارد فردا در خانه خود از تیم شرکت حفاری پذیرایی می‌کند. هرچند شرکت حفاری هیچ شانسی برای قهرمانی ندارد ولی بازیکنان این تیم هفته گذشته و با پیروزی برابر گیتی پسند نشان دادند که برای قرار گرفتن در جمع چهار تیم بالای جدول انگیزه زیادی دارند. صبای قم هم که هفته گذشته بازی خود را به دبیری تبریز واگذار کرده است، برای تداوم صدرنشینی خود و نزدیک شدن به قهرمانی چاره‌ای جز پیروزی مقابل شرکت حفاری ندارد. به نظر می‌رسد شاگردان محسن حسن زاده در قم کار سختی برای شکست شرکت حفاری نداشته باشند. دیدار رفت این دو تیم با تساوی پر گل 4 بر 4 به پایان رسیده بود.



در دیگر بازی حساس این هفته، گیتی پسند در اصفهان میزبان تیم رده دوازدهمی گاز خوزستان است. گیتی پسند همانند صبا هفته گذشته بازی خود را واگذار کرد تا بهترین فرصت را برای رسیدن به صدر جدول از دست بدهد. آنها در حالی مقابل گاز خوزستان قرار می‌گیرند که شانس آنها برای پیروزی روی کاغذ بیشتر است. گاز خوزستان با 84 گل خورده بعد از تیم ارژن بدترین خط دفاعی لیگ فوتسال را در اختیار دارد و در مقابل گیتی پسند با دریافت 38 گل بهترین خط دفاع را به نام خود زده است.



تیم رده سومی شهید منصوری هم در حالی این هفته میهمان تیم قعرنشین لیگ است که شایعاتی مبنی بر عدم حضور منصوری در این بازی به گوش می‌رسد. گفته می‌شود منصوری به خاطر مشکلات مالی قصد ندارد این هفته به شیراز سفر کند. بازیکنان منصوری تا شنبه شب هم از حضورشان در شیراز بی خبر بودند ولی به نظر می‌رسد آنها امروز برای بازی با ارژن راهی استان فارس خواهند شد.

برنامه بازی‌های هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال که ساعت 16 برگزار می‌شود به شرح زیر است:

* میثاق تهران - دبیری تبریز

* صبای قم - شرکت حفاری

* فرش آرای مشهد - شهرداری تبریز

* ارژن شیراز - شهید منصوری

* گیتی پسند اصفهان - گاز خوزستان

* شهرداری ساوه - هلال احمر تبریز

تیم راه ساری این هفته استراحت دارد.

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

1- صبای قم 47 امتیاز

2- گیتی پسند 46 امتیاز

3- شهید منصوری 40 امتیاز

4- دبیری تبریز 37 امتیاز

5- شرکت حفاری 33 امتیاز

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12- گاز خوزستان 14 امتیاز

13- ارژن شیراز 10 امتیاز