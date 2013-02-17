محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وضعیت سفر این تیم به شیراز برای برگزاری بازی با تیم ارژن شیراز تا آخرین لحظات مشخص نبود، ضمن بیان مطلب فوق گفت: دیگر تیم ما دقیقه نودی شده و همه سفرهای‌مان برای بازی‌های لیگ اینگونه است. شنبه شب به ما گفته بودند پول بلیت و هتل ندارند و امروز در آخرین لحظات ظاهرا شرایط این سفر را مهیا کردند تا آبروی تیم حفظ شود.

وی افزود: بعد از اینکه بازیکنان تصمیم گرفته بودند تا دیگر در تمرینات شرکت نکنند، مسئولان آمدند و وعده دادند اسپانسر می‌گیرند ولی هیچ اتفاقی رخ نداده است. همه ما می‌دانیم که تا آخر سال هم پولی به دست بازیکنان نخواهد رسید. فقط دعا می‌کنیم که کسی پیدا شود و امتیاز این تیم را بخرد تا بلکه بازیکنان را از این بلاتکلیفی نجات بدهد.

این بازیکن ملی‌پوش ادامه داد: لیگ در حال تمام شدن است ولی تنها 20 درصد قراردادمان را دریافت کرده‌ایم. مسئولان کنونی تیم حاضر نیستند، پولی خرج کنند و به جای این کار دنبال مصاحبه با دوربین‌های تلویزیونی هستند. باور کنید حق ما این نیست. همه آنها را به خدا واگذار کرده‌ایم. مطمئن باشید مسئولان تیم منصوری در همین دنیا باید جواب پس بدهند.

طاهری در پایان گفت: بازیکنان تیم با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند ولی آبروداری می‌کنند. آنها درآمد دیگری هم ندارند و روی پول این تیم حساب باز کرده‌اند. خیلی از بازیکنان از یکدیگر پول قرض می‌کنند و زندگی خود را پیش می‌برند. با این روند فکر کنم دیگر برای خرید آب معدنی هم با مشکل مواجه بشویم! من خودم به خاطر مردم قرچک به این تیم آمدم و انتظار این رفتارها را نداشتم.