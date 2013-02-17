روزبه وثوق احمدی عضو ايرانی فيلا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: نناد لالوويچ سرپرست جديد فدراسيون جهانی کشتی به عنوان يكي از اعضاي كميته انضباطي از مديران جدی و باتجربه فيلا محسوب می‌‎شود كه حضور وي در راس امور را مثبت ارزيابی می‌‍كنم.

وي تصريح كرد: خوشبختانه لالوويچ شناخت كاملی از توان و پتانسيل كشتي ايران دارد و به نظر می‌رسد حضور وي نه تنها تاثير منفي بر روابط كشتي ايران با فيلا ندارد، بلكه در تحكيم و ايجاد تعامل بيشتر نيز بسيار تاثيرگذار خواهد بود.

عضو كميته انضباطي فيلا يكي از مهمترين تبعات استعفاي مارتينتي را شوك مثبتي در روند متوقف شده امور فدراسيون جهاني خواند و افزود: فيلا چنين شوك مثبتي را لازم داشت و مي‌توان با نگاهي اميدوارانه، پيشرفت‌هاي روز افزوني را در روند قبلي امور اجرايي فدراسيون جهاني پيش بيني كرد. متاسفانه مدتها بود كه برخي امور در حالت سكون و توقف قرار داشت كه مطمئنا حضور سرپرست جديد مي‌تواند در راه اندازي اين امور مثمرثمر باشد.

وی به زمان برگزاري نشست هيات رئيسه و انتخاب رئيس جديد اشاره كرد و یادآور شد: آنطور كه از اظهارات اخير اعضاي هيات رئيسه فيلا استنباط مي‌شود،‌ نشست فوري هيات رئيسه به منظور انتخاب رئيس جديد در اسرع وقت برگزار خواهد شد،‌اما آنچه مسلم است لالوويچ فعلا به عنوان مدير اجرايي فيلا حق امضا دارد تا كارهاي فدراسيون جهاني به تعويق نيافتد.

وثوق احمدي در خاتمه به انصراف مارتينتي از سفر به ايران اشاره كرد و گفت: با استعفای مارتينتی، سفر او به تهران نيز منتفی شد،‌ اما فعلا حضور دكتر كيم رئيس كنفدراسيون كشتي آسيا به تهران همچنان به قوت خود باقي است.

سایت رسمي فدراسیون جهانی کشتی پس از استعفاي رافائل مارتينتي از سمت رياست فيلا از انتخاب نناد لالوویچ به عنوان جانشين مارتينتي و رئیس موقت فیلا خبر داد.