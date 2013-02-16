"لالوویچ" رئیس موقت فیلا شد/ آرزوی موفقیت مارتینتی برای رئیس جدید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، سایت فیلا در خبری ضمن تایید استعفای مارتینتی از ریاست فیلا اعلام کرد که "نناد لالوویچ" عضو صربستانی هیات رئیسه فیلا بعنوان رئیس موقت فدراسیون جهانی انتخاب شده است.



در گزارشی که در سایت فدراسیون جهانی کشتی منتشر شده، آمده است پس از جلسه فوق‌العاده هیات رییسه فیلا در "پوکت" تایلند گروهی از نمایندگان کشورهای شرقی(منظور فیلا کشورهای اروپای شرقی است) مارتینتی را متهم به خارج شدن کشتی از 25 رشته اصلی بازی‌های المپیک 2020 کرده‌اند. پس از این جریان، مارتینتی از اعضای هیات رییسه تقاضا می‌کند تا به او به عنوان رهبر گروه نجات کشتی در ماه‌های آینده اعتماد کنند اما تنها 50 درصد اعضای هیات رییسه به مارتینتی رای مثبت داده‌اند. این در حالی بود که رییس فیلا از حق رایش در این انتخابات استفاده نکرد.

پس از این رای‌گیری مارتینتی از سمت خود استعفا کرد تا شانس ریاست را به فرد دیگری دهد اما وی تا سال 2014 به عنوان عضو هیات رییسه فدراسیون جهانی باقی خواهد ماند. به دنبال این اتفاقات سایت فیلا اعلام کرده که نناد لالوویچ از صربستان به عنوان رییس موقت انتخاب شده است اما این در حالی بود که سایت‌های روسی قصد داشتند، الکساندر کارلین را به عنوان فرد منتخب هیات رییسه معرفی کنند.

در ادامه گزارش سایت فدراسیون جهانی کشتی آمده است: طبق اساسنامه فیلا یک کنگره فوق‌العاده با حضور حداکثر یک سوم کشورهای عضو فیلا برگزار خواهد شد تا به این تصمیم هیات رییسه رای مثبت دهند و یا اینکه رییس موقت دیگری را برای فدراسیون جهانی کشتی انتخاب کنند.

همچنین در پایان این بیانیه مارتینتی از کشورهای عضو که تا به حال از وی حمایت کرده‌اند، تشکر و برای رییس موقت جدید آرزوی موفقیت کرده است.