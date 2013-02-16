به گزارش خبرنگار مهر، در حاليكه قرار بود رافائل مارتينتي رئيس سوئيسي فيلا روز دوشنبه هفته جاري براي تماشاي رقابتهاي جام جهاني 2013 تهران وارد كشورمان شود، راديو صداي روسيه اعلام كرد رئيس فيلا در حاشيه برگزاري نشست هيات رئيسه فدراسيون جهاني در پوكت تايلند از سمت خود استعفا كرد!

براساس این گزارش، مارتينتي در اعتراض به تصميم اخير كميته بين المللي الكپيك مبني بر حذف رشته كشتي از بازيهاي المپيك از سمت خود استعفا كرده كه البته اين خبر هنوز از سوي سايت رسمي فيلا منتشر نشده است.

گفته مي شود با استعفاي رافائل مارتينتي حجم اعتراضات به تصميم اخير كميته بين المللي المپيك نيز افزايش خواهد يافت.