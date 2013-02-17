به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم محمدی مدیرکل امور فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری جشنواره کشوری مد و لباس با محوریت الگوی ایرانی ـ اسلامی، اظهار داشت: این جشنواره با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 10 تا 20 اسفندماه سال جاری در مصلی امام خمینی (ره) شهر تهران برگزار میشود.
وی، ارائه نمونه طرحهای جدید متناسب با فصول بهار، تابستان با الهام از شاخصهای اسلامی ـ ایرانی و ایجاد ساختار مناسب برای ساماندهی مثلث طراحی، تولید و توزیع پوشاک را از اهداف این جشنواره خواند و افزود: زمینهسازی برای کشف استعدادها و خلاقیتهای نو مرتبط با پوشاک اسلامی ـ ایرانی و ترویج طرحهای ملی مناسب با سلیقهای مختلف و شایسته شأن ملت ایران بر اساس سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی از دیگر اهداف این جشنواره است.
محمدی تصریح کرد: جشنواره کشوری مد و لباس، با الگوی ایرانی ـ اسلامی در پنج بخش علمی، ارائه مقاله، مسابقه، اقوام مختلف و استانها و فعالیتهای فرهنگی و هنری برگزار میشود.
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