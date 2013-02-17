به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی با اعلام این خبر گفت: ثبت‌نام ناشران خارجی طبق ضوابط صورت گرفته و هیچ خللی در ثبت‌نام ایجاد نشده است.

رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره اخبار منتشر شده در پایگاه‌های اطلاع رسانی مبنی بر حذف یارانه ارزی اظهار کرد: ثبت‌نام از ناشران بخش بین‌الملل بر اساس ضوابط اعلام شده صورت گرفته و این موضوع هیچ‌گونه ارتباطی با یارانه ارزی نمایشگاه کتاب ندارد.

وی افزود: تخصیص یارانه ارزی به مخاطبان کتب خارجی به عنوان موضوعی محوری و مهم مورد اهتمام شورای سیاستگذاری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است و این شورا برای تخصیص یارانه ارزی ناشران خارجی در نمایشگاه کتاب تهران تلاش خواهد کرد.



بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 11تا 21 اردبیهشت ماه سال 1392 در مصلای امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.