  1. فرهنگ و ادب
۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۴۸

رییس نمایشگاه کتاب تهران:

مشکلی برای ثبت‌نام ناشران خارجی در نمایشگاه وجود ندارد

مشکلی برای ثبت‌نام ناشران خارجی در نمایشگاه وجود ندارد

علی اسماعیلی رییس بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: طبق ضوابط اعلام شده، مشکلی برای ثبت‌نام ناشران خارجی و حضور آنان در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی با اعلام این خبر گفت: ثبت‌نام ناشران خارجی طبق ضوابط صورت گرفته و هیچ خللی در ثبت‌نام ایجاد نشده است.

رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره اخبار منتشر شده در پایگاه‌های اطلاع رسانی مبنی بر حذف یارانه ارزی اظهار کرد: ثبت‌نام از ناشران بخش بین‌الملل بر اساس ضوابط اعلام شده صورت گرفته و این موضوع هیچ‌گونه ارتباطی با یارانه ارزی نمایشگاه کتاب ندارد.

وی افزود: تخصیص یارانه ارزی به مخاطبان کتب خارجی به عنوان موضوعی محوری و مهم مورد اهتمام شورای سیاستگذاری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است و این شورا برای تخصیص یارانه ارزی ناشران خارجی در نمایشگاه کتاب تهران تلاش خواهد کرد.

بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 11تا 21 اردبیهشت ماه سال 1392 در مصلای امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

کد مطلب 1817233

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