ناچار به حذف بخش ارزی از ضوابط نمایشگاه کتاب تهران بودیم

علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید موضوع حذف بخش ارزی از ضوابط مربوط به حضور ناشران خارجی در نمایشگاه آتی کتاب تهران گفت: با توجه به اینکه بخشی از طلب ناشران خارجی از نمایشگاه کتاب تهران هنوز تسویه نشده و بخش بینالملل دچار مشکلاتی است، ما در ضوابط مربوط به حضور ناشران خارجی، بخش ارزی را نیاوردهایم.
وی افزود: اگر ارزی به ما تعلق گرفت، برای اضافه کردن مجدد بخش ارزی اقدام میکنیم و اگر هم تعلق نگرفت، چون ما تعهدی برای خودمان ایجاد نکردهایم، مسئولیتی هم از این بابت متوجهمان نخواهد شد.
رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران اضافه کرد: در چنین شرایطی اگر بخش ارزی را در ضوابط نیاوریم، بهتر است تا اینکه بیاوریم و برای خودمان تعهد ایجاد کنیم.
اسماعیلی در ادامه از مکاتبه مجدد با رئیس جمهور و رئیسکل بانک مرکزی برای حل مشکل حضور ناشران خارجی در نمایشگاه آتی کتاب تهران خبر داد و گفت: با توجه به اینکه امکان تخصیص ارز مرجع به بخش ارزی دیگر وجود ندارد، طی مکاتبهای با آقای دکتر احمدینژاد و آقای بهمنی، میزان ارز مبادلهای مورد نیاز را برای بخش بینالملل اعلام کردهایم.
وی به رقم دقیق این ارز اشارهای نکرد اما گفت: در صورت موافقت با این درخواست ما و تخصیص منابع مورد نیاز، بلافاصله برای حضور ناشران خارجی در بخش ارزی (فروش یارانهای) اقدام و در این مورد اطلاعرسانی خواهیم کرد.
رئیس نمایشگاه کتاب تهران همچنین تاکید کرد: در صورتی هم که با این درخواست موافقت نشود، تعهدی برای نمایشگاه کتاب تهران ایجاد نشده و از این بابت مشکلی برای بخش خارجی دوره بیست و ششم به وجود نخواهد آمد.
اسماعیلی در عین حال گفت: شخص وزیر این درخواست موافق بود و گفت که با رئیس جمهور هم که صحبت کرده است، ایشان هم قول مساعدت داده است.
وی همچنین از دیدار قریبالوقوع با محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی برای رایزنی جهت رفع تنگناهای پیش روی بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تهران و تامین ارز مورد نیاز برای آن خبر داد.
رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بار دیگر با ابراز تاسف از عمل نکردن بانک ملت به تعهدات خود در واریز طلب ارزی ناشران خارجی طلبکار از دو دوره قبلی نمایشگاه کتاب تهران، یادآور شد: متاسفانه علیرغم اینکه هفته قبل هم بانک مرکزی بخشنامهای در این مورد به بانک ملت ابلاغ کرده، تا این لحظه وجوه مربوطه به حساب ناشران خارجی واریز نشده است.
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