به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه دادگاه،که صبح دیروز در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی عزیزمحمدی برگزار شد، نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده خالق 33 ساله متهم به مباشرت در قتل، ابوالفضل به اتهام معاونت در قتل و مشاركت در سرقت و گلناز متهم به معاونت در قتل عمدی جلال 57 ساله هستند. متهمان در تاریخ 10 آذرماه سال 87 مقتول را در شهریار به قتل رسانده و سپس جسد او را در اخترآباد رها کردند.

سپس اولیای دم در جایگاه قرار گرفته و برای قاتل پدرشان درخواست قصاص کردند.

رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به خالق از او خواست به دفاع از خود بپردازد که متهم با رد اتهام قتل عمدی گفت: روز حادثه ابوالفضل و گلناز جلال را به قتل رسانده و جسد او را با یک خودروی پراید به باغ من در شهریار آوردند. آنها از من خواستند جسد را در محل خلوت رها کنم و در برابر این کار دو میلیون تومان پول نقد و خودروی پراید مقتول را به من دادند.

سپس ابوالفضل در جایگاه قرار گرفت و با رد ادعاهای خالق گفت: روز حادثه مقتول سراغ من آمد و خواست با او برای یک کاری به یک باغ در حوالی شهریار برویم. در آنجا من چند دقیقه او را تنها گذاشتم و زمانی که برگشتم خالق گفت که جلال را به دستور همسرش خفه کرده است. من از ماجرای قتل هیچ اطلاعی نداشتم.

رئیس دادگاه سپس از گلناز خواست در جایگاه قرار بگيرد که او هم مانند دو همدستش اتهامات خود را رد کرد و گفت: من سه سال صیغه مقتول بودم و بعد او مرا به عقد دایم خود درآورد از قتل هیچ اطلاعی ندارم. روز حادثه جلال و ابوالفضل برای پیدا کردن کار به یک باغ در حوالی شهریار رفتند و بعد از آن دیگر باز نگشت. فردای آن روز ابوالفضل سراغ من آمد و گفت که باید زن من بشوی من به او گفتم شوهر دارم اما ابوالفضل ادعا کرد جلال دیگر بر نمی‌گردد. او سپس مرا تهدید کرد اگر خودروی سمند را به نامش نکنم فرزندم را می‌کشد. من هم از ترس فرزندم این کار را کردم.

پس از آخرین دفاعیات متهمان و وکلای آنها قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و خالق را به اتهام قتل عمدی به قصاص و به اتهام سرقت به سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم کردند. ابوالفضل نیز به اتهام معاونت در قتل به 15 سال حبس ، به اتهام مشارکت در سرقت به 3 سال زندان و 74 ضربه شلاق ، به اتهام انتقال مالغیر به شش سال زندان و شش میلیون جزای نقدی و به 5 سال زندان به نیک شهر محکوم شد. گلناز نیز به اتهام معاونت در قتل به 15 سال زندان محکوم شد.