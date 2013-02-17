انکار متهمان قتل مرد چوپان در دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه محاکمه متهمان که در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد قاضی کاکلی نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست، گفت: در این پرونده مجتبی 24 ساله، مهدی 22 ساله و عیسی 33 ساله متهم هستند در تاریخ 14 شهریور سال گذشته مرد چوپانی به نام رضا را بر سر اختلاف در محل چرای گوسفندان به قتل رسانده اند.

با توجه به اقرار متهمان مشاهده یکی از آنها در نزدیکی محل قتل گزارش پزشکی قانونی و تحقیقات صورت گرفته از سوی پلیس هر 3 متهم به اتهام مشارکت در قتل مجرم و از دادگاه تقاضای مجازات آنها را دارم.

سپس اولیای دم با حضور در جایگاه برای هر سه متهم تقاضای قصاص کردند.

مادر مقتول گفت: متهمان با ضربات چوب پسرم را کشتند و حاضرم برای قصاص آنها تفاضل دیه را پرداخت کنم.

قاضی عبداللهی رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران سپس با تفهیم اتهام به مجتبی از او خواست به دفاع از خود بپردازد.

متهم نیز با رد اتهام خود، گفت: چند روز قبل از حادثه من 5 گوسفند خریده بودم و شب حادثه برای پرداخت پول آن سراغ فروشنده رفتم. در مسیر برگشت نیز مردی که مقتول برای او چوپانی می کرد مرا دید و ادعا کرد در این قتل نقش داشته ام. محل وقوع جنایت با محلی که من در آن قرار داشتم حدود 3 کیلومتر فاصله دارد.

قاضی: یکی از مطلعین پرونده در جریان تحقیقات ادعا کرده در زمان درگیری صدای شما را در آنجا شنیده است. این موضوع را قبول دارید؟

مجتبی: نه. این ادعاها دروغ است و من در محل درگیری حضور نداشتم.

قاضی: شما چند شب قبل از درگیری با مقتول مشکل پیدا کرده بودید؟

مجتبی: نه. من هیچ شناخت و ارتباطی با مقتول نداشتم.

در ادامه مهدی در جایگاه قرار گرفت که او نیز با رد اتهامش، گفت: روز حادثه حوالی غروب من برای ذبح گوسفند یکی از اهالی روستا به خانه اش رفتم. بعد از اینکه کارم تمام شد به خانه بازگشته و مجتبی را در آنجا دیدم. حدود ساعت 10:30 شب در خواب بودم که ماموران مرا دستگیر کردند.

قاضی: در مورد محل چرای گوسفندان با مقتول اختلاف داشتی؟

مهدی: نه. با مقتول هیچ اختلافی نداشتم اما با صاحب کار او که الان به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شده است اختلاف داشتم. حتی از او شکایت کرده بودم.

رئیس دادگاه سپس به اعترافات متهم در اداره آگاهی اشاره کرد و گفت: شما در اداره آگاهی به درگیری با مقتول و زدن او با چوب اعتراف کرده اید. حالا چرا منکر اعترافات خود می شوید؟

مهدی: این اعترافات تحت فشار بازجویی بوده و من آنها را قبول ندارم.

قاضی: این موضوع را در دادسرا نیز مطرح کرده بودید که بازپرس از افسر پرونده استعلام گرفته بود. افسر اداره آگاهی نیز در پاسخ اعلام کرده که اعترافات شما با بکارگیری شیوه های پلیسی بوده است.

عیسی سومین متهم پرونده نیز وقتی در جایگاه قرار گرفت مانند دو متهم دیگر اتهام خود را رد کرد و گفت: روز حادثه به همراه همسر و خانواده ام برای خرید به حوالی دماوند رفته بودیم. روستای ما در محدوده آبسرد دماوند است و آنجا فروشگاهی ندارد. حدود ساعت 9:30 شب به خانه برگشتم که یک ساعت بعد ماموران دستگیرم کردند. اعترافاتی که در اداره آگاهی داشتم را قبول ندارم زیرا همه آنها تحت فشار بازجویی بوده است. ما ابتدا در اداره آگاهی دماوند بازجویی شده و سپس به اداره آگاهی ورامین منتقل شدیم.

پس از دفاعیات متهمان و وکیل آنها، شاهدان ماجرا در دادگاه حاضر شده و به تشریح مشاهدات خود درباره شب حادثه پرداختند.

با آخرین دفاعیات سه متهم پرونده، قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.