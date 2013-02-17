فراگیری علم و دانش زمینه را برای داشتن جامعه ای سربلند فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر٬ حجت الاسلام سید علی حسینی پور٬ صبح روز یکشنبه در یازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش ضمن تاکید بر آموزش صحیح به فرزندان افزود: انسان همواره از بدو خلقت به دنبال تعالی و رشد علمی بوده است و در واقع هدف خلقت تحقق علم و عمل است.

وی با بیان اینکه ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی یکی از ضروریات است٬ اظهار کرد: هم گام باعمل گرایی باید به ساخت و تجهیز حوزه های علمیه نیز توجه شود.

معلمان یکی از ارکان اصلی نظام تعلیم و تربیت هستند

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی در ادامه این جلسه ضمن تقدیر از آموزش و پرورش استان مرکزی در هماهنگی و اجرای سرود 1357 نفره دانش آموزان در سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت: تربیت صحیح آینده سازان این مرز و بوم به دست معلمان به عنوان یکی از ارکان نظام تعلیم و تربیت است.

ابوالقاسم نصراللهی افزود: بعد از پیروزی انقلاب ایران سلامی در عرصه های مختلف فرهنگی٬ آموزش٬ علمی٬ سیاسی٬ اقتصادی و اجتماعی رشد چشمگیری داشت٬ که این نشان از حرکت صحیح است.

وی ادامه داد: امروز ملت ایران با پیروی از آرمان های امام راحل (قدس) و شهدای انقلاب و پشتیبانی از ولاین فقیه توطئه های دشمنان را خنثی کرده و همچون گذشته پیروز میدان نبرد هستند.