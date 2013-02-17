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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۰۳

تامین فضای آموزشی و خوابگاهی از نیازهای دانشگاه فرهنگیان اراک

تامین فضای آموزشی و خوابگاهی از نیازهای دانشگاه فرهنگیان اراک

اراک-خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی تامین فضای آموزشی و خوابگاهی را از نیازهای دانشگاه فرهنگیان اراک عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله کریم زاده٬ صبح روز یکشنبه در یادزدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در راستای برگزاری هر چه بهتر برنامه های آموزشی در استان٬ افزود: نبود فضای کافی آموزشی و خوابگاهی از نیازهای این دانشگاه است که باید با همت و یاری مردم و مسئولان با تهیه زمین های مناسب و تغییر کاربری آنها به آموزشی مشکل کمبود فضای آموزشی را برطرف کنیم.

وی با اشاره به مصوبات این شورا گفت: مصوبه اول مربوط به دانشگاه فرهنگیان است که امسال در بخش کارشناسی پیوسته و ناپیوسته از طریق کنکور سراسری دانشجو جذب کرده است.

کریم زاده به فعالیت مشاوران جوان این اداره اشاره کرد و گفت: گروه مشاوران جوان آموزش و پرورش فعالیت های خوبی را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه این بخش نیازمند حمایت مادی و معنوی برای برگزاری برنامه های و دوره های آموزشی است٬ تصریح کرد: با تامین نیاز مادی این بخش موفقیت های بیشتری را در راستای تعالی کسب خواهد کرد.

گفتنی است یادزدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش در یازدهمین ماه سال با هدف ارتقاء سطح اموزش با حضور اعضای این شورا در محل سالن جلسات استانداری مرکزی برگزار شد.

کد مطلب 1817240

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