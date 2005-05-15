نخست وزير لبنان امروز به عربستان مي رود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت ،منابع ديپلماتيك لبنان اعلام كردند:ميقاتي درجريان سفرش به رياض مذاكرات گسترده اي را با اميرعبدالله بن عبدالعزيز وليعهد و مسئولان بلند پايه سعودي انجام خواهد داد .

اين منابع افزودند: محورمذاكرات طرفين درمورد آخرين تحولات لبنان در سايه عقب نشيني نيروهاي سوري از بيروت و نيز آمادگي براي برگزاري انتخابات آتي لبنان است .

منابع ديپلماتيك لبنان همچنين گفتند: مذاكرات مقامات سعودي و لبناني برروي بررسي آخرين تحولات دركشورهاي عربي بويژه اوضاع وخيم در اراضي اشغالي فلسطين و اوضاع عراق بعلاوه روابط دو جانبه ميان رياض و بيروت و راههاي حمايت از آن و تقويت روابط در تمام زمينه ها متمركز شده است .

اين منابع سفر نخست وزير لبنان به عربستان سعودي را بسيار مهم دانستند چرا كه اين ديدار پس از سفردوره اي امير عبدالله وليعهد عربستان سعودي به كشورهاي فرانسه و آمريكا و چهار كشورديگر صورت مي گيرد.

قراراست ميقاتي رهبران عربستان سعودي را ازحوادث روي داده درجنوب لبنان و تبادل آتش درخط آبي ميان ميان حزب الله و نيروهاي اشغالگر اسراييلي مطلع سازد.