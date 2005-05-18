آماده بهره برداري شدن نخستين نيروگاه اتمي جديد آمريكا تا 10 سال ديگر

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي"ساين آن سن ديگو"،« ساموئل بودمن » گفت: وزارت انرژي آمريكا از كنگره درخواست خواهد كرد تا 3 ميليارد دلار هزينه بيمه براي كمك به سرمايه گذاران جهت تامين سود، هزينه عمليات و هزينه هاي حفظ و نگهداري مورد نياز براي اين سازه كه از ديركرد پروژه نشات مي گيرد، اختصاص دهد.

بودمن اظهار داشت: دولت همچنين قصد دارد تا ازكنگره بخواهد كه اقداماتي را براي جلوگيري از توقف احتمالي و ناگهاني عمليات راكتور جديد اتخاذ كند.

وي گفت ما درخواست هاي كوچكي از كميسيون تنظيم هسته اي داريم كه ادامه ساخت راكتور را قطعي تر مي كند و اگر همه چيز خوب پيش رود مي توانيم در سال 2014 نيروگاه جديدي را آماده به كار ببينيم .

اين مقام آمريكائي اظهار داشت: دولت بايد ساخت نيروگاههاي جديد را تشويق كند و اگر در حال حاضر بدنبال تشويق هاي چشمگير باشيم اين پيام را خواهيم فرستاد كه نيروگاه هسته اي بدون كمك دولت نمي تواند ادامه كار دهد و من فكر مي كنم كه اين نه پيام درستي به مردم آمريكا و نه تصميم مناسبي است.

گفتني است كه اخيراً با افزايش قيمت سوخت هائي همچون نفت و گاز نياز به يك منبع تامين انرژي جايگزين در جهان بويژه در غرب بيشتر شده است .در سال گذشته رئيس كميسيون نظارت هسته اي ايالات متحده آمريكا اين نياز را مهم توصيف كرد.