به گزارش خبرنگار مهر، رمضان طهماسبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای ساماندهی رودخانه های استان مطالعات جامع مهندسی رودخانه در طول هزار و 600 کیلومتر از چهار هزار و 200 کیلومتر رودخانه استان در سالهای گذشته در قالب دو طرح و با بکارگیری شش مشاور آغاز شد.

وی افزود: نتایج حاصله از مطالعات، شناسایی 320 سازه پرخطر بوده که جهت حفاظت از این سازه های تلفیقی از روش های سازه ای و غیرسازه ای پیشنهاد شد. همچنین حد بستر و حریم رودخانه های در دست مطالعه به طول 268 کیلومتر مشخص و نقشه آن به سازمان ثبت و اسناد ارائهکه امیدواریم با اعتباراتی که در سالها ی آینده اختصاص می یابد نتایج مطالعات عملیاتی شود.

طهماسبی گفت: امروز عمده خسارات سیل به ویژه در استانهای شمالی بیشتر ناشی از رفتار ساکنین در حوزه بالادست و پائین دست مجاری آبی است.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با تاکید بر ضرورت بهره گیری از منابع آب به هنگام وقوع سیلاب و ذخیره سازی آن در سدها و آب بندانهای این مناطق و نقش موثر سیلاب در تغذیه آبخوان ها تصریح کرد: در مدیریت سیلاب شهری باید به عواملی از قبیل رشد جمعیت و استقرار آنها با توجه به محدودیت اراضی ، بازنگری در قوانین و مقررات متناسب با رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه توجه جدی داشته باشیم و استانداردهای موجود در این بخش ها را باید به روز کنیم.

طهماسبی با برشمردن ویژگی های طبیعی مازندران از جمله کوتاه بودن آبراهه ها، شیب کم نواحی ساحلی که عمدتا مناطق شهری در آن استقرار یافته و شیب زیاد مناطق کوهستانی افزود: مبلغ 100 میلیارد تومان به امر فعالیت های سازه ای و غیر سازه ای جهت کنترل سیلاب اختصاص باید میزان خسارت سیل در استان به 50 درصد کاهش می یابد.

مدیر عامل آب منطقه ای مازندران با بیان عوامل تشدید کننده سیلاب در استان از جمله کشت و زرع در اراضی شیب دار ، ایجاد بنا در حریم و بستر مجاری آبی ،تجاوز و تصرف حریم و بستر رودخانه ها،برداشت غیر اصولی و غیر مجاز شن و ماسه، احداث غیر اصولی خطوط انتقال برق، آب، گاز و نفت و احداث سازه های تقاطعی از جمله پل ها در مسیر رودخانه ها را اعلام کرد.

طهماسبی گفت: با رشد جمعیت و توسعه مناطق شهری همیشه جاده و اتوبان ها عرض آنها افزایش،خطوط انتقال برق قوی تر و ضخیم تر می شود اما متاسفانه به علت سود جویی افراد مسیر آبراهه ها تنگ تر و باریک تر می گردد که این امر عامل اصلی خسارات سیل در مناطق شهری است.