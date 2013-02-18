به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی تکواندو در جریان اردوی تیم ملی به اردونشینان اعلام کرده در صورتی که میزان آمادگی تکواندوکاران نزدیک به هم نباشد لزومی به برگزاری رقابت های انتخابی وجود ندارد و نمایندگان تکواندو در مسابقات کشورهای اسلامی و جهانی مکزیک با تشخیص کادر فنی بلیط همراهی تیم ملی را دريافت می کنند.

مرتضی کریمی به دو ستاره تیم ملی یعنی یوسف کرمی و علیرضا نصر آزادانی به صراحت اعلام کرده اگر خیال رفتن به مسابقات جهانی را دارید باید تلاش بیشتری داشته باشید وگرنه از اعزام خبری نیست. وی تمام امتیازات برد و باخت ها در لیگ و دیگر مبارزات حاضرین در اردو را از ملاک های انتخاب عنوان کرده است.

در اینکه همه ملی پوشان باید برای رسیدن به پیراهن تیم ملی سخت تلاش کنند شکی نیست و در این بین برای کرمی و نصر هم نباید استثنایی قایل شد ولی سئوال اصلی اینجاست که تکواندو ورزشی مبارزه ای است و بهترین راه برای انتخاب آماده ترین و بهترین نفرات همان رقابتهای انتخابی است.

پیش از این کریمی یکی از منتقدان جدی سرمربی سابق تیم ملی بود. آنجا که مهماندوست جدول عملکرد بازیکنان را مطرح و موشکافی های او در لیگ و جمع و ضرب کردنهایش را به بوته نقد می کشید. آیا این چرخش موضع نوعی دامن زدن به حواشی یا تشکیل تیم ملی به شیوه 10 سال قبل نیست؟

وقتی می توان خیلی ضابطه مند و نه بر اساس جداول پر حرف و حدیث با برگزاری مبارزات انتخابی، تیم اصلی اعزامی به مسابقات جهانی را شناخت چه نیازی به اخذ تصیماتی است که هنوز روی کاغذ نیامده "بوی" آنها درآمده است!

شاید مرتضی کریمی علی رغم سوابق روشنی که دارد، تحت تاثیر محیط قرار گرفته و قصد دارد یک شبه ساختاری را که بوجود آمده و درست به نظر می رسد، بشکند! مگر چند تکواندوکا در اردوی تیم ملی تکواندو حضور دارند که مدعی پوشیدن هوگوی تیم ملی برای مسابقات قهرمانی جهان می باشند؟خیلی ساده می توان به صورت درون اردویی شیاپ چانگ مسابقات انتخابی را پهن کرد تا حق به حق دار برسد نه اینکه منطبق بر احساس کاری کرد که در تاریخ به ثبت برسد!

اینکه بخواهیم به بهانه امتیازات جدولی نه چندان روشن تیمی را منصوب کنیم و بعد در صورت عدم کسب احتمالی نتایج لازم، خالی بودن دست تیم ملی از ستاره ها را عنوان کنیم، بهانه ای نیست که فردای مسابقات جهانی مکزیک مورد قبول هیچ کارشناسی قرار بگیرد.

در این خصوص سرمربی تیم ملی به مهر گفت: این طور نیست که نخواهیم رقابتهای انتخابی داشته باشیم. ما یکسری پارامتر را برای خود ترسیم کرده ایم که حضور در مسابقات لیگ هم یکی از آنها می تواند باشد. در صورتی که لازم باشد دیدار انتخابی هم خواهیم داشت.

وی در مورد لیگ هم گفت: اردونشینان تیم ملی در قالب تیم های باشگاهی خود در لیگ برتر حضور دارند و در این مسابقات به مصاف هم می روند. همین مسابقات رودرو آن هم در قالب لیگ خود می تواند یک دیدار انتخابی با حضور داوران رسمی و در شرایط واقعی مسابقه باشد و نتیجه آن برای ما خیلی اهمیت دارد. به هر حال سخنان من آن طور نبود که به طور کامل انتخابی نداریم و یا یازگشت به عقب باشد. تمام برنامه های ما تدوین شده و مطمئن باشید بهترین ها به ترکیب تیم ملی برای مسابقات پیش رو راه پیدا خواهند کرد.

به هر حال رقابتهای انتخابی تیم ملی و حضور جوانان با آتیه در اردوی تیم نشان داد که می توان تیمی با ترکیبی از جوانی و تجربه تدارک دید و بازهم به عنوان یکی مدعی و در اندازه های قهرمان جهان پای به آورگاه مکزیک گذاشت.