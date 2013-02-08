  1. ورزش
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۵۰

مرحله اول اردوی تیم ملی تکواندو به پایان رسید

مرحله اول اردوی تیم ملی تکواندو به پایان رسید

مرحله نخست تمرینات تیم ملی تکوانو عصر پنجشنبه پایان یافت تا اردونشینان برای حضور در رقابتهای لیگ به باشگاه‌های خود ملحق شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی تکواندو شنبه و یکشنبه هفته گذشته در خانه تکواندو برگزار شد و در نهایت اردوی آماده سازی با حضور 38 تکواندوکار در حالی عصر سه شنبه آغاز شد که تیم ملی آذربایجان برای برگزاری یک اردوی مشترک راهی تهران شده بود.

برگزاری رقابتهای لیگ و متعاقب آن مبارزات انتخابی باعث شد تا کادر فنی در تمرینات سه روزه خود تنها به کارهای سبک تمرینی و همچنین انجام تمرین مشترک با آذری ها پرداختند.

مرتضی کریمی سرمربی تیم ملی در این خصوص به مهر گفت: هفته آینده رقابتهای لیگ برتر در پیش است و با توجه به حساسیت این بازیها برنامه هایی را اجرا کردیم که تکواندوکاران بتوانند در لیگ هم همان مبارزات خوب در رقابتهای انتخابی را به نمایش بگذارند.

وی در خصوص وضعیت اردونشینان گفت: شادابی خوبی در میان نفرات دعوت شده بود و ما امیدواریم شدیم به آینده ای که کار دشواری را باید به سرانجام برسانیم. نفرات خوبی در اختیار داریم که باید با اجرای برنامه های خود گام به گام به اهداف خود نزدیک شویم.

سرمربی تیم ملی در خصوص مصدومان اردو هم گفت: رجلی شش هفته باید برنامه های درمانی خود را پیگیری کند ، محمدی و اسبقی هم در حال رفع مشکل خود هستند و اعلام کرده ایم که می توانند بعد از رفع مشکل به اردو ملحق شوند.

مرحله بعدی اردوی تیم ملی چهارشنبه 25 بهمن ماه در خانه تکواندو آغاز و تا پنجشنبه سوم اسفندماه به طول خواهد انجامید. تیم ملی تکواندو آماده حضور در مسابقات قهرمانی جهان در مکزیک و بازیهای کشورهای اسلامی در اندونزی آماده می شود.

کد مطلب 1811710

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