محمد نوذری صمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: یوسف کرمی سرگروه و از قهرمانان پرافتخار تیم ملی است که بارها و بارها پرچم مقدس کشورمان را در میادین مختلف به اهتزاز در آورده است. اینکه برخی ها برای شکست او لحظه شماری کرده و بعد از آن اتفاق خوشحال می شوند جای تعجب و البته تاسف داشت. آقایان کم مانده بود سوت و کف بزنند.

وی ادامه داد: حرکات خیلی زشت و بچه گانه ای از سوی افرادی شاهد بودیم که خود روزی داخل "شی هاپ چانگ" مبارزه کرده و با واژه باخت خیلی بیش از یوسف کرمی آشنا هستند و با حرکات خود موجب متاسفاته تاسف حاضرین در سالن شدند.

داور بین المللی تکواندو کشورمان در خصوص سطح قضاوت ها به خصوص داوری مبارزه کرمی گفت: رقابتهای سنگینی برگزار شد که داورها به طبع آن کار دشواری داشتند. من چون خودم همان روز قضاوت کردم نمی توانم در مورد آن مبارزه نظر بدهم ولی از مسئولان کمیته داوران می خواهم یکبار با دقت فیلم مبارزه را تماشا کنند.

این کارشناس تکواندو در بخش دیگری از سخنان خود به سطح فنی مسابقات انتخابی نیز اشاره کرد و افزود: رقابتهای سطح بالایی را شاهد بودیم که درخشش جوانان مشخصه بارز آن بود و بدون شک با این پتانسیل تکواندو ایران می تواند به روزهای خوب گذشته برسد.

نوذری در خصوص جوانگرایی در تیم ملی گفت: جوانگرایی نکته مهم و لازم برای تیم ملی است ولی باید آهسته آهسته صورت گیرد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که مسابقات جهانی ، "شی هاپ چانگ" پهن شده در خانه تکواندو نیست و تجربه خاص خود را طلب می کند. نباید به سادگی از کنار نام یوسف کرمی ها گذشت.

رئیس هیات تکواندو کرج در خصوص میزبانی لیگ نقش جهان هم گفت: روز جمعه میزبان این مسابقات هستیم و به طور رسمی خانه تکواندو کرج با حضور مسئولان فدراسیون و استان افتتاح خواهد شد.

رقابتهای انتخابی تیم ملی تکواندو روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری در خانه تکواندو برگزار شد و یوسف کرمی در مرحله نیمه نهایی مقابل محمدی نتیجه را واگذار کرد و در جای سوم ایستاد.