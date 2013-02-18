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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۳

سازمان نظام پزشکی برآیند همه تفکرات صنف نیست/ عدم برخورداری از حمایت حداکثری

سازمان نظام پزشکی برآیند همه تفکرات صنف نیست/ عدم برخورداری از حمایت حداکثری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یکی از بزرگترین آفتهای نهادهای صنفی در ایران را ایجاد دیوار بی اعتمادی بین صنف و سازمان مربوطه دانست و گفت: سازمان نظام پزشکی هم از این قاعده مستثنی نیست.

دکتر علی فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دلیل عمده ای که این دیوار بی اعتمادی به وجود می آید، خواسته ها و درخواستهای صنف است که عینیت پیدا نمی کند.

دادستان انتظامی نظام پزشکی تهران با اظهارتاسف از اینکه نهادها و اصناف ما بعد از تشکیل شدن سبقه سیاسی یا دولتی پیدا می کنند، افزود: همین مسئله باعث می شود که از صنف خودشان جدا شوند. همین مسئله باعث می شود به مرور زمان یک بی اعتمادی بین صنف و سازمان بروز کند و در نهایت اعضا کمتر در انتخابات شرکت کنند.

فتاحی، تبعات این بی اعتمادی و حضور کم رنگ در انتخابات نظام پزشکی را تبلور نیافتن خواست کلی صنف دانست و گفت: این وضعیت باعث می شود تا کسانی که در این سازمان حضور پیدا می کنند، برآیند همه تفکرات صنف نباشند و در نتیجه آن نهاد از حمایت اکثریت اعضا برخوردار نیست.

عضو هیئت مدیره بیمارستان میلادبا تاکید بر تشویق و ترغیب جامعه پزشکی به حضور در ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی کشور، تصریح کرد: متاسفانه در خیلی از رشته های پزشکی، کاندیدایی حضور ندارد و همین مسئله باعث شده تا انگیزه حضور احاد جامعه پزشکی در این انتخابات کم رنگ شود. بنابراین می بایست با دسته بندی مشکلات صنفی جامعه پزشکی، شرایطی فراهم کرد تا شاهد حضور حداکثری جامعه پزشکی در انتخابات نظام پزشکی باشیم.

فتاحی همچنین به مشکلات عدیده پزشکان عمومی کشور و بی انگیزه شدن آنها برای حضور در انتخابات نظام پزشکی اشاره کرد و افزود: متاسفانه در ادوار مختلف، حداکثر یک نفر از پزشکان عمومی عضو هیئت مدیره بوده است. بنابراین باید با پرداختن به مشکلات عدیده پزشکان عمومی، شرایطی فراهم کرد تا حداقل 4 تا 5 نفر پزشک عمومی در هیئت مدیره نظام پزشکی تهران حضور داشته باشند.

کد مطلب 2000301

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