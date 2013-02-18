صمد کریمی در گفتگو با مهر در مورد ورود منابع جدید ارزی به مرکز مبادلات ارزی کشور گفت: تقاضای واقعی ارز به سیستم بانکی و بازار بین بانکی هدایت شده است، ضمن اینکه تصمیمات اتخاذ شده اخیر در مورد بازار ارز درصدد تقویت و تعمیق فعالیت مرکز مبادلات ارزی کشور بوده است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور افزود: تصمیم بزرگ گرفته شده است، به طوری که عمده منابع ارزی کشور با یک نمودار صعودی در یک برنامه زمانبندی مشخص به مرکز مبادلات ارزی کشور هدایت خواهد شد.

هدایت منابع ارزی به مرکز مبادلات

وی تصریح کرد: همچنین با توجه به آسیب شناسی فعالیت مرکز مبادلات ارزی کشور علاوه بر تقویت جانب عرضه، کاهش هزینه های مبادلات واردکنندگان و افزایش سرعت تامین ارز از مرکز مبادلات ارزی کشور در آینده دنبال خواهد شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در مورد میزان مبادلات ارزی در این مرکز اظهارداشت: امروز نرخ مبادله ای دلار آمریکا بدون تغییر نسبت به روز قبل برابر با 24 هزار و 516 ریال و هر یورو نیز با 86 ریال کاهش به 32 هزار و 671 ریال رسیده است.

کریمی با بیان اینکه نرخ مبادله ای بقیه اسعار مورد مبادله در مرکز مبادلات ارزی کشور عمدتا روندی ثابت و نزولی داشتند، گفت: تعداد ثبت سفارش های تخصیص ارزیافته توسط بانک مرکزی از آغاز فعالیت مرکز تا 29 بهمن ماه جاری از مرز 18 هزار فقره عبور کرده و برابر با 18 هزار و 212 فقره شده است.

به گزارش مهر، 2.5 میلیارد دلاری که دولت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت عیدانه 70 و 90 هزار تومانی به بیش از 73 میلیلیون ایرانی برداشت می‌کند، در بازار با مدیریت مرکز مبادلات ارزی عرضه خواهد شد.

فهرست کالایی که ارزان می‌شود

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور عنوان کرد: اقدامات لازم جهت تامین نیازهای ارزی گروه 9 کالایی با عنوان کلی کالای نهایی با دوام انجام پذیرفته است، از این رو واردکنندگان و تجار جهت واردات کالاهای مزبور پس از انجام تشریفات ثبت سفارش کالا در سازمان توسعه تجارت به شعب ارزی بانکهای عامل در تهران و شهرستانها مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: بدیهی است پس از تامین ارز برای گروه کالایی 9 و واردات این کالاها در آینده‌ای نه چندان دور، بازار شاهد کاهش قیمت در کالاهای مشمول این گروه از جمله کامپیوتر و قطعات آن، گوشی تلفن همراه، آسانسور کامل، انواع خودروی سواری با حجم هزار سی سی تا حجم 2500 سی سی، لوازم خانگی و غیره خواهد بود.