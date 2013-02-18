به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال "مالاگا"ی اسپانیا که به عنوان صدرنشین مرحله گروهی به یک هشتم نهایی صعود کرده سه شنبه شب در دیدار رفت این مرحله در ورزشگاه دراگائو مقابل پورتو از پرتغال به میدان می‌رود.



"مانوئل پیگرینی" نیک می داند که دیدار با پورتو در پرتغال بسیار دشوار خواهد بود اما این مربی می تواند یک دلخوشی بزرگ داشته باشد. طبق گفته مارکا هزاران هوادار مالاگا از طریق هواپیمای چارتر برای این بازی بلیت رزرو کرده اند و خیلی‌ها هم فاصله 850 کیلومتری دو شهر را با اتومبیل و یا اتوبوس طی می‌کنند تا این بازی را از دست ندهند. مالاگا که با مالکیت قطری‌ها دوران خوبی را پشت سر می گذارد در نخستین حضور خود در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هنوز یک بازی را هم نباخته است.



"ویتور پریه‌را"، سرمربی پورتو، در خصوص این بازی اظهار داشت: پورتو تیمی است که عادت به بردن دارد و همواره واکنش مناسبی به شرایط نامناسب داشته است. ما مطابق با سطح بازی با مالاگا در این دیدار حاضر خواهیم شد.





"مانوئل پیگرینی"، سرمربی مالاگا هم در خصوص این دیدار اظهار داشت: ما الان در رده چهارم لالیگا هستیم و می‌خواهیم به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا صعود کنیم. سه شنبه دیدار مشکلی با پورتو در پرتغال داریم اما از اینکه آخرین بازی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته‌ایم، خوشحالم.

قضاوت این دیدار بر عهده "مارک کلاتنبرگ" 37 ساله ای خواهد بود که چندی قبل در حین قضاوت دیدار تیم‌های چلسی - منچستریونایتد، جنجال آفرید. اکنون باید دید وی چگونه از پس قضاوت این دیدار برمی آید.

ترکیب احتمالی دو تیم:

پورتو: هلتون، دانیلو، اوتامندی، مانگالا، ساندرو، موتینیو، فرناندو، گونزالس، رودریگز، ایزمایلف، مارتینز

مالاگا: کابایرو، گامز، دمیکلیس، ولیگتون، الیسیو، تولالان، ایتورا، خواکین، باپتیستا، ایسکو، ساویولا