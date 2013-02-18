۷۳۶ اثر تاریخی ملی در استان ایلام ثبت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسم پور اظهار داشت: هم اکنون آثار تاریخی ثبت شده استان به عدد ۷۳۶ اثر تاریخی ملی رسیده است و مکان رویدادهای انقلاب و دفاع مقدس نیز ۸ اثر بوده و آثار معنوی و ناملموس استان نیز ۲۱ اثر است.

وی بیان داشت: در جلسه هشتمین اجلاس شورای عالی سیاست گزاری ثبت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری در تهران شش مکان رویداد مربوط به زمان انقلاب و دوران جنگ تحمیلی و نیز شش اثر تاریخی به ثبت ملی رسید.

وی ضمن تقدیر از کارشناسان معاونت میراث فرهنگی در تهیه پرونده های آثار فوق گفت: مکان رویدادهای ثبت شده شامل مکان زمین فوتبال شهدای چوار،عملیات والفجر۵ درمنطقه گرشیر مهران،مکان عملیات والفجر ۶درمنطقه چیلات دهلران،مکان عملیات های ضربت ذوالفقار وعاشورا در منطقه میمک،مکان جبهه مقدم مرصاد درمنطقه کوشک ایوان و محور میدان شهدا ، خیام – انقلاب شهر ایلام است.

قاسم پور افزود: آثار تاریخی ثبت شده نیز شامل گورستان دیمه ری در شهرستان ایوان بخش زرنه مربوط به عصر آهن،محوطه سر چنار در روستای جابر انصار بخش مرکزی شهرستان ابدانان مربوط به دوره نوسنگی،غار لفانگ روستای شباب بخش مرکزی شهرستان سرابله مربوط به دوره پارینه سنگی،غار گرگلان روستای کهره بخش هلیلان شهرستان سرابله،محوطه گیژه روستای انجیره بخش مرکزی شهرستان آبدانان مربوط به دوره تاریخی اسلامی و تپه باستانی چرده دهستان بیژوند شهرستان سرابله مربوط به دوره تاریخی عصربرنزو آهن است.

جلسه ستادتسهیلات سفرویژه نوروز۹۲ در ایلام برگزار شد



جلسه هماهنگی اعضای ستادتسهیلات سفر استان ایلام ویژه نوروز ۹۲ در اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان ایلام برگزار شد.

در این نشست که باحضور نمایندگان نهادهای عضو ستادتسهیلات سفراستان برگزار شد، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اظهار داشت:هدف اساسی برنامه های ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان ایجاد انسجام در ارائه خدمات به مسافران وگردشگران وارتقاء سطح کیفی وکمی خدمات وجلب رضایت مسافران می باشد . که با همکاری سازمانهای فرابخشی در همه شهرستانهای استان این هدف در قالب برنامه های مختلف دنبال خواهد شد.

علی قاسم پور ضمن تقدیر از تعامل و همکاری اعضای ستاد جهت ارائه خدمات مناسب و شایسته به گردشگران ورودی به استان تاکید کرد: ایجاد پایگاههای مشترک اطلاع رسانی نیروی انتظامی، هلال احمر، میراث فرهنگی و گردشگری در مبادی ورودی به شهرستانها، بازدیدهای نظارتی از مراکز اقامتی و پذیرایی استان توسط کارشناسان میراث فرهنگی وگردشگری، علوم پزشکی، بازرگانی، نیروی انتظامی و آموزش و پرورش ، تجهیز مدارس محل اسکان مسافران در ایام نوروز ، تهیه بروشور مشترک بین اعضای ستاد جهت راهنمایی مسافران و آماده سازی و زیباسازی شهرها توسط شهرداریها از اهم برنامه های ستاد در نوروز۹۱است.

وی از تهیه بسته تبیغاتی اطلاع رسانی گردشگری استان خبر داد و گفت: جهت معرفی جاذبه های گردشگری استان به گردشگران ورودی به استان چاپ ۲۰۰هزار نسخه اقلام تبلیغاتی شامل بروشور، پوستر، کارت پستال، زیر لیوانی، کتابچه راهنمای گردشگری استان، ساک دستی و سی دی در دست اقدام است.

در این نشست نمایندگان نهادهای آموزش و پرورش، حج و اوقاف، بازرگانی، صداوسیما،شهرداری و نیروی انتظامی ضمن اراده پیشنهاداتی برنامه های مدنظر خودرا در نوروز۹۲اعلام کردند.