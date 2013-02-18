یک ایرانی مسئول راه اندازی کنفدراسیون فوتوالی آسیا و اقیانوسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون انجمن‌های ورزشی، به پیشنهاد رئیس فدراسیون جهانی فوتوالی و موافقت اعضای هیات رئیسه آن فدراسیون، تشکیل و مدیریت کنفدراسیون فوتوالی آسیا و اقیانوسیه به سید "حسین موسوی شفیق"، رئیس انجمن فوتوالی ایران محول شد.



در حکم فدراسیون جهانی فوتوالی برای موسوی شفیق آمده است: شما برای دو دوره چهارساله به این سمت منصوب می شوید و پس از آن باید شرایط برگزاری انتخابات را برای انتخاب رئیس بعدی کنفدراسیون فوتوالی آسیا و اقیانوسیه فراهم آورید . همچنین در این حکم به موسوی شفیق شش ماه فرصت داده شده تا علاوه بر تنظیم اساسنامه کنفدراسیون و تایید آن توسط فدراسیون جهانی، نسبت به راه اندازی مقر کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه اقدام کند.



این ماموریت در حالی به نماینده ایران رسید که دو نماینده کشورهای امارات و تایلند تلاش‌های زیادی به خرج داده بودند تا این مسئولیت را در اختیار بگیرند.