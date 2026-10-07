به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه قضا و اوقاف برای رفع چالش‌های موجود در حوزه اموال موقوفه، از جمله تثبیت اراضی بلا تکلیف و رسیدگی سریع به پرونده‌های معوقه مرتبط تأکید شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین امیری مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در دیدار با رئیس کل دادگستری ضمن ارائه گزارشی جامع از وضعیت موقوفات منطقه، به چالش‌های پیش روی این حوزه پرداخت و اعلام کرد: در حال حاضر ۳۰ هزار هکتار از اراضی موقوفه استان همچنان بدون تعیین تکلیف نهایی هستند.

وی با اشاره به وجود مشکلات متعدد در زمینه تعدیل اجاره‌بها و مسائل مربوط به سرقفلی اماکن تجاری موقوفه، خواستار ایجاد ارتباط مستمر و گسترده‌تر با دستگاه قضایی استان جهت رفع این موانع شد.

مدیرکل اوقاف استان همچنین تأکید کرد: سازمان اوقاف آمادگی کامل دارد تا گزارش‌های دقیق پیرامون شبهات و چالش‌های موجود در حوزه موقوفات را ارائه کند تا از طریق همکاری با دستگاه قضا و با حضور نمایندگان مردم و دولت، راهکارهای قانونی برای رفع آن‌ها اتخاذ شود.

در این دیدار رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز در سخنانی با تأکید بر اهمیت حفظ و صیانت از اموال وقف شده تصریح کرد: موضوعات مربوط به موقوفات باید به طور مستمر در جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال با حضور دادستان عمومی مرکز استان مطرح و به دقت بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: تثبیت اراضی موقوفه در استان موضوعی بسیار حیاتی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق به سطح تثبیت ۱۰۰ درصدی برسد.

حجت‌الاسلام حسینی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های موجود خطاب به مدیر کل اوقاف اظهار داشت: پرونده‌های مربوط به موقوفات که با مشکل اطاله دادرسی مواجه شده‌اند، حتماً باید از طریق مکاتبه رسمی به حوزه ریاست دادگستری استان گزارش شوند.

حسینی با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای تشکیل جلسات تخصصی با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و با حضور قضات دادگاه های محاکم بدوی و تجدیدنظر یادآور شد: در پرونده‌های مهم، چنانچه اصل وقف به اثبات برسد، تمامی اشخاص ملزم به رعایت و احترام به آن هستند؛ اما در مواردی که اصل وقف مورد تردید و سوال است صیانت از حقوق مردم باید در اولویت قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری همچنین اعلام داشت: به تمامی حوزه‌های قضایی استان ابلاغ خواهد شد تا شعب تخصصی خود را جهت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به وقف معرفی کنند تا روند رسیدگی‌ها با تخصص و سرعت بیشتری صورت گیرد.