بخش فوق تخصصی اتاق عمل ویدئو آندوسکوپی بیمارستان توحید سنندج تجهیز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله رحیمی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال دو نفر از همکاران پزشک فوق تخصص گوارش به جمع پزشکان این مرکز پیوستند با مساعدت و تلاش مسئولین دانشگاه این بخش تجهیز شد.

وی افزود: بخش فوق تخصصی ویدئو آندوسکوپی و کولونوسکوپی این بیمارستان دارای امکانات و تجهیزات لازم برای تشخیص و درمان بیماران دارای اختلالات گوارشی است.

رئیس مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سنندج ادامه داد: از بیماري هایی که در این بخش تحت درمان با روش های آندوسکوپیک قرار می گیرند کنترل خونریزی های حاد گوارشی است که بیماران زیادی تاکنون در این بخش تحت درمان قرار گرفته اند.

رحیمی یادآور شد: درمان واریث مری، گذاشتن استنت برای بیماران مبتلا به سرطان مری، برداشتن پولیپ های کولون و معده سایر اقدامات درمانی در این بخش را تشکیل می دهند.

وی بیان کرد: در یک ماه اخیر بیش از 300 مورد آندوسکوپی و کولونوسکوپی تشخیصی و درمانی در این بخش انجام شده است.

افتتاح 25 خانه بهداشت روستایی در کردستان

برای احداث این خانه های بهداشت 13 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان هزینه شده است.

این طرح ها در شهرستان های سنندج، سقز، مریوان، بانه، دیواندره و سروآباد به بهره برداری رسیده است.

طرح های یادشده شامل خانه بهداشت روستاهای برده بوک، سالوک علیا، جیران منگه، بایزید آباد، ماضی بن، سرپیر، احمد آباد، قهر آباد سفلی، دره پنبه دان، قهر آباد حومه، قشلاق آغا گوره، خشکین، وصی سفلی، ننله، دادانه کمانگر، صوفیان، حلوان، دوپلوره، ونینه سفلی، کولان، کانی سانان، کولیت و گله هستند.

با بهره برداری از این خانه های بهداشت ارائه خدمات بهداشتی اعم از واکسیناسیون، مراقبت مادران باردار و كودكان زير هشت سال در استان کردستان ارتقاء مي يابد.