  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

ثبت‌نام دوره‌های اندیشه‌ای و تشکیلاتی بسیج دانشجویی آغاز شد

ثبت‌نام دوره‌های اندیشه‌ای و تشکیلاتی بسیج دانشجویی آغاز شد

بجنورد- مسئول ناحیه بسیج دانشجویی خراسان شمالی از آغاز ثبت‌نام هفتمین دوره اندیشه‌ای-معرفتی خط امام (ره) و دوره‌های تشکیلاتی فاتح و میثاق خبر داد.

پوریا سرداریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری هفتمین دوره اندیشه‌ای-معرفتی خط امام (ره) و دوره‌های تشکیلاتی-ماموریتی فاتح و میثاق توسط معاونت رشد و کادرسازی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های خراسان شمالی خبر داد.

وی اظهار کرد: این دوره‌ها با اهداف معرفت‌افزایی و بصیرت‌بخشی، تشکیلات‌سازی و کادرسازی، هویت‌بخشی و شبکه‌سازی و مهارت‌افزایی و توانمندسازی عملیاتی برگزار می‌شود.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی خراسان شمالی با اشاره به مخاطبان این دوره، تصریح کرد: این دوره ویژه اعضای شورا حوزه و پایگاه‌های مستقل و تابعه و تمام اعضای شبکه تشکیلاتی بسیج دانشجویی استان خراسان شمالی است.

سرداریان بیان کرد: مکان برگزاری این دوره، مشهد مقدس، اردوگاه امام رضا (علیه‌السلام) خواهد بود.

کد مطلب 6943372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه