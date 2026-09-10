پوریا سرداریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری هفتمین دوره اندیشه‌ای-معرفتی خط امام (ره) و دوره‌های تشکیلاتی-ماموریتی فاتح و میثاق توسط معاونت رشد و کادرسازی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های خراسان شمالی خبر داد.

وی اظهار کرد: این دوره‌ها با اهداف معرفت‌افزایی و بصیرت‌بخشی، تشکیلات‌سازی و کادرسازی، هویت‌بخشی و شبکه‌سازی و مهارت‌افزایی و توانمندسازی عملیاتی برگزار می‌شود.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی خراسان شمالی با اشاره به مخاطبان این دوره، تصریح کرد: این دوره ویژه اعضای شورا حوزه و پایگاه‌های مستقل و تابعه و تمام اعضای شبکه تشکیلاتی بسیج دانشجویی استان خراسان شمالی است.

سرداریان بیان کرد: مکان برگزاری این دوره، مشهد مقدس، اردوگاه امام رضا (علیه‌السلام) خواهد بود.