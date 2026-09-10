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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

استفاده از نظام‌های پرداخت داخلی از دستاوردهای بریکس

استفاده از نظام‌های پرداخت داخلی از دستاوردهای بریکس

وزیر اقتصاد گفت: استفاده از ارزهای محلی، توسعه نظام‌های پرداخت و پیام‌رسان‌های مالی داخلی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در اجلاس بریکس بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مدنی‌زاده که برای شرکت در اجلاس بریکس به هند سفر کرده است، با بیان اینکه بیانیه نهایی دومین اجلاس وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو بریکس با اجماع به تصویب رسید، اظهار کرد: در این اجلاس مباحث مهمی مطرح شد و همه کشورها بر مفاد بیانیه نهایی اتفاق نظر داشتند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث، استفاده از ارزهای محلی، افزایش هماهنگی و همکاری‌های اقتصادی و همچنین بهره‌گیری از نظام‌های پرداخت و سیستم‌های پیام‌رسان داخلی در مجموعه بریکس بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که جمع‌بندی‌های این اجلاس برای همه کشورهای منطقه و به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران مثمرثمر باشد و ادامه داد: یکی از دستاوردهای مهم بریکس، همکاری‌های مشترک در حوزه توسعه و سرمایه‌گذاری است که به نوعی در حال تعریف یک قطب جدید در نظام‌های مالی و اقتصادی جهان است.

مدنی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های بریکس در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: این همکاری‌ها می‌تواند نقش بسزایی در جذب سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در حوزه زیرساخت‌ها داشته باشد.

وی همچنین استفاده بیشتر از ارزهای محلی و کاهش وابستگی به دلار و ارزهای کشورهای غربی را از موضوعات مهم مطرح‌شده دانست و تصریح کرد: این موضوع به‌خصوص برای کشور ما که در شرایط تحریمی قرار دارد، اهمیت زیادی دارد و می‌تواند به حل مسائل اقتصادی با استفاده از ارزهای محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظام پرداخت بین‌المللی کمک کند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: این موضوع یکی از دستاوردهای بسیار مهم برای کشور ما خواهد بود و در مذاکرات انجام‌شده در جریان سفر به روسیه و هند نیز بر آن تأکید شد.

تأکید بر ظرفیت کریدور شمال–جنوب

مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به مذاکرات انجام‌شده در جریان سفر به روسیه و هند، اظهار کرد: در این مذاکرات بر ظرفیت کریدور شمال–جنوب تأکید بسیار شد؛ چراکه هزینه جابه‌جایی کالا از این مسیر بسیار پایین خواهد بود و به همین دلیل کشورهای مختلف علاقه‌مند هستند از این ظرفیت استفاده کنند.

وی افزود: در داخل کشور برای تکمیل این کریدور تلاش‌های زیادی انجام شده و هزینه‌های قابل توجهی نیز صورت گرفته است. همچنین کشورهای همسایه، به‌ویژه روسیه، در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد با تکمیل کریدور شمال–جنوب، اتفاقات بزرگی در زمینه ترانزیت و جابه‌جایی کالا از مسیر ایران رقم بخورد و ظرفیت کشور در این حوزه بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6943290

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