به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مدنی‌زاده که برای شرکت در اجلاس بریکس به هند سفر کرده است، با بیان اینکه بیانیه نهایی دومین اجلاس وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو بریکس با اجماع به تصویب رسید، اظهار کرد: در این اجلاس مباحث مهمی مطرح شد و همه کشورها بر مفاد بیانیه نهایی اتفاق نظر داشتند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث، استفاده از ارزهای محلی، افزایش هماهنگی و همکاری‌های اقتصادی و همچنین بهره‌گیری از نظام‌های پرداخت و سیستم‌های پیام‌رسان داخلی در مجموعه بریکس بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که جمع‌بندی‌های این اجلاس برای همه کشورهای منطقه و به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران مثمرثمر باشد و ادامه داد: یکی از دستاوردهای مهم بریکس، همکاری‌های مشترک در حوزه توسعه و سرمایه‌گذاری است که به نوعی در حال تعریف یک قطب جدید در نظام‌های مالی و اقتصادی جهان است.

مدنی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های بریکس در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: این همکاری‌ها می‌تواند نقش بسزایی در جذب سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در حوزه زیرساخت‌ها داشته باشد.

وی همچنین استفاده بیشتر از ارزهای محلی و کاهش وابستگی به دلار و ارزهای کشورهای غربی را از موضوعات مهم مطرح‌شده دانست و تصریح کرد: این موضوع به‌خصوص برای کشور ما که در شرایط تحریمی قرار دارد، اهمیت زیادی دارد و می‌تواند به حل مسائل اقتصادی با استفاده از ارزهای محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظام پرداخت بین‌المللی کمک کند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: این موضوع یکی از دستاوردهای بسیار مهم برای کشور ما خواهد بود و در مذاکرات انجام‌شده در جریان سفر به روسیه و هند نیز بر آن تأکید شد.

تأکید بر ظرفیت کریدور شمال–جنوب

مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به مذاکرات انجام‌شده در جریان سفر به روسیه و هند، اظهار کرد: در این مذاکرات بر ظرفیت کریدور شمال–جنوب تأکید بسیار شد؛ چراکه هزینه جابه‌جایی کالا از این مسیر بسیار پایین خواهد بود و به همین دلیل کشورهای مختلف علاقه‌مند هستند از این ظرفیت استفاده کنند.

وی افزود: در داخل کشور برای تکمیل این کریدور تلاش‌های زیادی انجام شده و هزینه‌های قابل توجهی نیز صورت گرفته است. همچنین کشورهای همسایه، به‌ویژه روسیه، در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد با تکمیل کریدور شمال–جنوب، اتفاقات بزرگی در زمینه ترانزیت و جابه‌جایی کالا از مسیر ایران رقم بخورد و ظرفیت کشور در این حوزه بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.