تشدید نظارت پلیس راه قم بر ناوگان مسافری در محورهای پرتردد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح الله شاکری گفت: پلیس راه با اجرای طرحهای ویژه، نظارت و کنترل خود را بر عملکرد رانندگان ناوگان حملونقل مسافری افزایش داده است.
وی افزود: این طرحها با هدف کاهش تخلفات رانندگی، افزایش ایمنی سفرها و پیشگیری از وقوع حوادث جادهای در محورهای مختلف استان قم اجرا میشود.
رئیس پلیس راه استان قم ادامه داد: یکی از تدابیر پیشبینیشده در این طرح، استفاده از بازرسان نامحسوس در جایگاه مسافر داخل اتوبوسهاست تا تخلفات احتمالی رانندگان را شناسایی، ثبت و گزارش کنند.
شاکری بیان کرد: بازرسان نامحسوس در جریان تردد با ناوگان مسافری، نحوه عملکرد رانندگان و رعایت مقررات از سوی آنان را بررسی میکنند.
وی همچنین از کنترل سلامت فنی وسایل نقلیه مسافری خبر داد و گفت: جلوگیری از تردد خودروهای معیوب و فاقد شرایط فنی لازم در دستور کار پلیس راه قرار دارد.
بازرسان نامحسوس، تخلفات رانندگان را ثبت میکنند
رئیس پلیس راه استان قم افزود: کنترل فنی وسایل نقلیه و برخورد با تردد خودروهای دارای نقص فنی، از دیگر محورهای اجرای طرح ویژه پلیس راه در ناوگان حملونقل مسافری است.
شاکری ادامه داد: در محورهای پرتردد استان قم، تیمهای کنترل نامحسوس مستقر شدهاند تا بر روند تردد خودروها و رعایت مقررات رانندگی نظارت داشته باشند.
وی اظهار کرد: دوربینهای کنترل سرعت نیز برای شناسایی و جلوگیری از تخلفات حادثهساز در این محورها مورد استفاده قرار میگیرند.
رئیس پلیس راه استان قم گفت: استقرار تیمهای کنترل نامحسوس و استفاده از دوربینهای کنترل سرعت با هدف پیشگیری از بروز تخلفات خطرآفرین و افزایش نظم در جادههای استان انجام میشود.
شاکری خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات در راستای تأمین امنیت سفرهای تابستانی و ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان قم اجرا شده است.
پلیس بر ایمنی سفرهای تابستانی تأکید دارد
وی از مسافران و رانندگان خواست با رعایت مقررات رانندگی، در حفظ ایمنی خود و دیگران سهیم باشند.
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