به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی قادری بعد از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه کنگره شهدای کارگر استان سوم اسفند ماه امسال برای نخستین بار در استان اصفهان برگزار میشود، اظهار داشت: تمام مسئولان استان در راستای برگزاری کنگره شهدای کارگر اقدامات ویژهای را انجام دادهاند.
شهدای کارگر پس از شهدای دانشآموز بیشترین شهدای استان را تشکیل میدهند
وی با تاکید بر اینکه بیش از شش هزار و 300 شهید کارگر در استان اصفهان وجود دارد و شهدای کارگر پس از شهدای دانشآموز بیشترین شهدای استان را تشکیل میدهند، اضافه کرد: با توجه به این موضوع برگزاری کنگره شهدای کارگر را در استان دنبال کردهایم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 100 جلسه عمومی و تخصصی برای برگزاری این کنگره در استان برگزار شده است، بیان داشت: همچنین جلسهای با حضور استاندار اصفهان به عنوان جلسه نهایی برای برگزاری این کمیته برگزار شده است.
وی با تاکید بر اینکه هر ساله مجموعههای مانند فولاد مبارکه و ذوبآهن اصفهان یادوارههایی را به منظور گرامیداشت شهدای کارگر خود برگزار میکردهاند اما امسال یادواره شهدای این مجموعهها به صورت تجمیع با کنگره شهدای کارگر استان برگزار میشود، افزود: دبیرخانه دائمی کنگره شهدای کارگر استان در این اداره راهاندازی شده است.
قادری با اشاره به اینکه همچنین سایتی در برای برگزاری این کنگره در این اداره راهاندازی شده است و در استان اصفهان سرداران شهید کارگر نیز وجود دارد، تصریح کرد: توجه به نقش بیبدیل کارگران در سطح جامعه انجام یک اقدام ویژه در راستای گرامیداشت شهدای کارگر ضروری بوده است و شهدای کارگر استان علاوه بر کارگری در دوران دفاع مقدس نوعی مدیریت داشتهاند.
وی با بیان اینکه درصدد تدوین و منتشر کردن کتاب شیفتگان خدمت برای تمام شهدای کارگر شهرستانهای استان هستیم و در حال حاضر کتاب شیفتگان خدمت برای شهدای کارگر شهرستان برخوار تدوین شده است، افزود: درصدد تدوین و منتشر کردن کتاب شیفتگان خدمت برای تمام شهدای کارگر شهرستانهای استان هستیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه سوم اسفند ماه امسال از تمبر یادبود کنگره شهدای کارگر استان رونمایی میشود، تاکید کرد: درصدد ساخت یک سریال 33 قسمتی با همکاری صدا و سیمای مرکز اصفهان در ارتباط با نقش کار و تولید هستیم.
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