تکمیل ورزشگاه ۱۱ هکتاری کارگران مرودشت در انتظار تصمیم وزیر کار

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری عصر شنبه در جریان سفر به شهرستان مرودشت، ضمن بازدید از مجموعه ورزشی کارگران این شهرستان، در جریان روند تکمیل و نیازهای این طرح قرار گرفت.
مجموعه ورزشی کارگران مرودشت در زمینی به مساحت بیش از ۱۱ هکتار در حال تکمیل است و برای ادامه عملیات اجرایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای آن، نیازمند تأمین منابع مالی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای ورزشی برای جامعه کار و تلاش، قول بررسی موضوع و اتخاذ تصمیمی عملیاتی برای کمک به تکمیل و توسعه این مجموعه را داد.
میدری همچنین در ادامه حضور خود در شهرستان مرودشت از پلیکلینیک تخصصی پارسیان تأمین اجتماعی بازدید کرد و در جریان روند ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان قرار گرفت.
پلیکلینیک تخصصی پارسیان مرودشت با چهار هزار و ۶۴۰ مترمربع زیربنا در چهار طبقه احداث شده و یک هزار و ۵۰۰ مترمربع پارکینگ اختصاصی نیز دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان این بازدید بر ضرورت توسعه زیرساختهای درمانی تأمین اجتماعی و فراهم کردن دسترسی آسانتر بیمهشدگان به خدمات بهداشتی و درمانی باکیفیت تأکید کرد.
میدری همچنین بر لزوم توجه به نیازهای جامعه کارگری و بیمهشدگان تأمین اجتماعی در برنامهریزیهای حوزه رفاهی و درمانی تأکید کرد.
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