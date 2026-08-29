جنگ با ایران باعث تشدید فشار بر خانواده نظامیان آمریکایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، از زمان آغاز جنگ آمریکا با ایران (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران) در ۶ ماه پیش، کورتنی سندرز (Courtney Sanders) به خانواده‌های نظامیان آمریکایی کمک کرده است تا جای خالی عزیزانشان (نظامیان تروریست آمریکایی در ارتش این کشور) را پر کنند.

رویترز در این گزارش ادامه داد: هماهنگی برای رساندن و یا بازگرداندن فرزندان از مدرسه، جبران درآمدهای ازدست‌ رفته و همچنین اضطراب همیشگی ناشی از دوری، از جمله این چالش‌ هاست. سندرز می‌گوید: انگار آدم در تشویش و نگرانی به سر می‌برد.

وی ریاست شعبه منطقه شیکاگو در سازمان «خانواده‌های ستاره آبی» (Blue Star Families) یعنی بزرگ ترین سازمان غیرانتفاعی حامی خانواده‌ های نظامیان در آمریکا را برعهده دارد. نظامیان آمریکایی در ۶ ماه گذشته در مناطق مختلفی در خارج از کشور، از جمله خاورمیانه (غرب آسیا) مأموریت داشته‌اند. ایالات متحده بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی در سراسر این منطقه مستقر کرده و هزاران تفنگدار دریایی و ملوان دیگر را نیز برای پشتیبانی از عملیات جنگی اعزام کرده است.

این گزارش می افزاید: در جریان این درگیری‌ ها، ۱۸ تن از نیروهای نظامی آمریکا کشته و بیش از ۷۵۰ نفر زخمی شده‌اند. سندرز می‌ گوید که خانواده‌ های نظامیان در طول این جنگ که با نبردهای پراکنده، دیپلماسی رفت‌ و برگشتی و مذاکرات صلح بی‌نتیجه همراه بوده، «فراز و نشیب‌های شدید عاطفی» را تجربه کرده‌اند. درست همان لحظه‌ای که احساس می‌کنید می‌توانید نفسی تازه کنید، دوباره ضربه‌ای سنگین و ناگهانی (از سوی ایران) به شما وارد می‌شود. این فشارها برای همسران و فرزندان و همچنین مادران و پدران نیروهای نظامی آمریکا آشناست؛ اما بستگان این نظامیان به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که ناگهانی بودن درگیری با ایران و روند پرنوسان آن، باعث تشدید این فشارها شده است. برخی از خانواده‌ های نظامیان با مشکلات مالی نیز دست‌ به‌ گریبان هستند.