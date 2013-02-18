مدیریت کشور امری مبتنی بر خردورزی است/ حضور احتمالی در انتخابات دستوری و تشکیلاتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی شامگاه دوشنبه در گرگان با اعلام این مطلب افزود: اگربخواهیم موضع های متفاوت درقبال مسائل بگیریم روی حرفمان حساب بازنمی کنند.

متکی با اشاره به مسائل مربوط به ارز افزود: اگر مجلس ودولت در گذشته مسئله ارز را حل می کردند و همه ظرفیت خود را برای حل این مسئله می گذاشتند، شاید ما امروز شاهد این گرانی های لجام گسیخته درکشور نبودیم .

وی گفت: در همه عرصه های کشور یک وظیفه عام داریم، مثل انتخابات که وظیفه داریم همه در آن حضور داشته باشیم وبعد هم بر اساس شایستگی نامزدها را انتخاب کنیم .

وی افزود: بررسی من برای شرکت احتمالی در انتخابات بر اساس دستوری از جایی و یا تصمیمی تشکیلاتی نبوده و این بررسی که نتیجه اش طی هفته آینده اعلام می شود با نگاهی بوده که بنده طی این 34 سال در بخش های مختلف اجرایی کشور داشته ام وبر همین اساس تصمیم اتخاذ کرده ام.

متکی ادامه داد: امیدوارم در برهه حساس کنونی از انقلاب در هرجایی که مشغول خدمت هستیم اثر گذار باشیم و عادلانه ومنصفانه قضاوت کنیم .

وی بیان داشت: امروز مناسبترین مدل مدیریتی این است که نظرات و دیدگاههای مردم را داشته باشیم و از دل نظرات مردم به نتایجی که مدنظر و کاربردیست برسیم.

متکی تصریح کرد:در شرایطی هستیم که مردم با گوشت و پوست خود برخی ناملایمات را می بینند و ناراحت هستند و بزرگان و مراجع و رهبر معظم انقلاب نیز به این مشکلات اشاره می کنند و مردم اگر بدانند این مشکلات اقتصادی بوجود آمده بخش بزرگی از آن ناشی از مشکلاتی است که از بیرون بر کشور ما تحمیل می شود راحت تر مشکلات را تحمل می کنند ولی به گفته کارشناسان می دانیم که تنها 20 درصد از اقتصاد متاثر از تحریم هاست و80 درصد متاثر از تحریم نیست.

وی ادامه داد: اگر خوب در این عرصه تلاش نکنیم این سهم 20 درصدی افزایش پیدا می کند و توجه ما باید به این مشکلات باشد و رهبری انقلاب نیز تاکید مهم داشته اند که همه ظرفیت ها برای بررسی و رفع مشکلات باشد .

وزیر سابق امورخارجه ایران تصریح کرد: هر موضوعی که در کشور ما به صورت ملی نگریسته شود هرگز شکست نمی خورد، مثلا جنگ بر ما تحمیل شد با این هدف که جمهوری اسلامی را ساقط کنند که البته خودشان ساقط شدند و یا اینکه جمهوری اسلامی را به کشوری وابسته تبدیل کنند اما با فرمان امام راحل گویی همگان در همه جای کشور خود را در بحث جنگ سهیم می دانستند واینگونه بود که برای اولین بار در تاریخ کشورمان حتی وجبی از خاک کشورمان به دست بیگانگان نیفتاد.