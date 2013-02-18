حزب الله لبنان جنایات تروریستها در عراق و پاکستان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: گروههای تروریستی به ارتکاب جنایات وحشتناک در عراق و پاکستان ادامه می دهند و این گروههای جنایتکار بازاری را در شهر کویته پاکستان منفجر کردند که صدها شهید و زخمی برجای گذاشت و با منفجر کردن هشت خودرو بمبگذاری شده در مناطق مختلف عراق، 140 نفر را شهید و زخمی کردند.

در بیانیه حزب الله آمده است: ادامه جنایات و کشتارهای دسته جمعی صدها غیرنظامی بیگناه، واکنش قوی جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری را برای رسواسازی تروریستهای تکفیری قاتل و حامیان آنها طلب می کند.

حزب الله لبنان بیان کرد: مقامات ذیربط در هر دو کشور باید با همدلی، در مقابل این جنایتکاران ایستادگی کنند و تمام تلاش خود را برای منزوی کردن آنها به کار گیرند و این گروههای جنایتکار را عادلانه قصاص کنند.

حزب الله ضمن محکوم کردن این جنایات از مردم این دو کشور خواست که با صبر، تحمل و همدلی، فرصت را از دشمنانبگیرند و مانع فتنه افکنی آنها شوند.