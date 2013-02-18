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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۵۶

حزب الله لبنان جنایات تروریستها در عراق و پاکستان را محکوم کرد

حزب الله لبنان جنایات تروریستها در عراق و پاکستان را محکوم کرد

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی در عراق و پاکستان که شمار زیادی شهید و زخمی بر جای گذاشت خواستار واکنش جدی جامعه جهانی در این باره شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: گروههای تروریستی به ارتکاب جنایات وحشتناک در عراق و پاکستان ادامه می دهند و این گروههای جنایتکار بازاری را در شهر کویته پاکستان منفجر کردند که صدها شهید و زخمی برجای گذاشت و با منفجر کردن هشت خودرو بمبگذاری شده در مناطق مختلف عراق، 140 نفر را شهید و زخمی کردند.

در بیانیه حزب الله آمده است: ادامه جنایات و کشتارهای دسته جمعی صدها غیرنظامی بیگناه، واکنش قوی جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری را برای رسواسازی تروریستهای تکفیری قاتل و حامیان آنها طلب می کند.

حزب الله لبنان بیان کرد: مقامات ذیربط در هر دو کشور باید با همدلی، در مقابل این جنایتکاران ایستادگی کنند و تمام تلاش خود را برای منزوی کردن آنها به کار گیرند و این گروههای جنایتکار را عادلانه قصاص کنند.

حزب الله ضمن محکوم کردن این جنایات از مردم این دو کشور خواست که با صبر، تحمل و همدلی، فرصت را از دشمنانبگیرند و مانع فتنه افکنی آنها شوند.

کد مطلب 2001068

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