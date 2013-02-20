به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تبریز، مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی شب گذشته و بامداد امروز چهارشنبه 2 اسفند در مجتمع فرهنگی 29 بهمن شهر تبریز برگزار شد.

سیدصادق رضایی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان آخرین سخنران این مراسم گفت: ما عصر سه شنبه با مهمانان خارجی جشنواره دیدار و گفتگویی داشتیم. مهمان اهل مالزی ما کجاست؟

رضایی با اشاره به این مهمان که در میان حاضران در سالن نشسته بود، گفت: حال من و شما مانند هم است. شما در آن جلسه گفتید هرچه من می‌خواستم بگویم، مهمانان دیگر گفتند. الان هم من همین حرف شما را می‌گویم. در حکایات گفته شده است که روزی مردی از پایین کاخ کریم خان زند عبور می‌کرد و با دستش به کریم خان اشاره می‌کرد و می‌خندید. کریم خان امر کرد مرد را به حضورش ببرند و وقتی مرد حاضر شد از او پرسید: چرا به من می‌خندیدی؟ کسی در ایران جرات ندارد به ما بخندد. مرد گفت: من به شما نمی‌خندیدم، بلکه به خودم می‌خندیدم. من هم کریم هستم. شما هم کریم هستی و خداوند هم که بالاست، کریم است. با خودم فکر می‌کردم که هر سه ما کریم هستیم. کریم خان گفت حالا که این جایی چیزی از ما بخواه! کریم هم گفت من درویش و ساده زیست هستم. همین قلیان خود را به من بدهید، کافی است.

وی افزود: در ادامه حکایت آمده که کریم خان قلیان را به او داد. کریم درویش هم بعد از چند روز وقتی دید قلیان در خانه‌اش فایده‌ای ندارد آن را به بازار برد تا به فروش برساند. یکی از تجار آن را دید و به قیمت خوبی قلیان را خرید. اتفاقا آن تاجر در میان تاجرانی بود که کریم خان به حضور طلبیده بود و با آن‌ها جلسه داشت. تاجر گفت بهتر است این قلیان قیمتی را برای تحفه خدمت شاه ببرم. به این ترتیب دوباره قلیان به کریم خان زند رسید. چند وقت دیگر دوباره کریم درویش از جلوی کاخ کریم خان عبور می‌کرد و می‌خندید. کریم خان دوباره دستور داد او را به حضورش آوردند و از او پرسید این بار برای چه می‌خندی؟ درویش گفت: برای این که فهمیدم نه من کریمم و نه تو. بلکه فقط خداست که کریم است.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه وقتی می‌خواست وعده برگزاری دوره بعدی این جشنواره را بدهد، گفت: آقای آدوسی معاون فرهنگی کجاست؟ ظاهرا در سالن نیست. این هم از عجایب این روزگار است که من که می‌خواهم سخنرانی کنم معاونم در سالن نیست، ولی معاون رئیس جمهور در سالن حاضر است.

رضایی در ادامه گفت: اما می‌خواهم این را بگویم که غامض و پیچیده ترین مفاهیم فلسفی، عرفانی و اخلاقی را می‌توان در قالب قصه‌های طنز و البته نه هجو و هزل بیان کرد. تاثیرگذاری قصه‌هایی که طنز دارند، بسیار بیشتر خواهد بود. امیدوارم کارشناسان کانون شیوه نامه‌ای برای این موضوع تنظیم کنند چون ادبیات فارسی پر از روایت‌ها و حکایت‌هایی است که چاشنی طنز تولید شده اند.

وی در ادامه خطاب به شرکت کنندگان در جشنواره گفت: حضورتان در این جشنواره به معنی موفقیت شماست، چون 50 نفر از بهترین‌های قصه‌گویی در ایران و جهان گرد هم جمع شده اید و علاوه بر تعریف یک قصه، به 40 قصه دیگر گوش کرده اید.

در ادامه این مراسم مهدی آرایی، کارشناس کانون استان یزد و نماینده هیئت داوران جشنواره، بیانیه هیئت داوران را درباره داوری آثار قرائت کرد. همچنین با اختصاص 30 میلیون ریال و لوح تقدیر به خانواده شهید استاد مرتضی مطهری، از مقام او تقدیر به عمل آمد. بخش دیگر این مراسم، رونمایی از مراسم تمبر اختصاصی جشنواره بود. همچنین کیک شانزده سالگی جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی نیز توسط رضایی بریده شد.

در پایان مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی و پیش از تقدیر از برگزیدگان جشنواره، به طور نمادین تاسیس مرکز پژوهش و ترویج قصه‌های ایرانی به ریاست علی خانجانی کلید خورد. خانجانی ضمن آمدن روی سن سالن برگزاری مراسم گفت: تا این لحظه 8 هزار روایت برای کدگذاری توسط مرکز پژوهش و ترویج قصه‌های ایرانی آماده شده اند. امسال را هم به روایت‌های شفاهی اختصاص داده ایم و سال آینده به سراغ دیگر روایت‌ها خواهیم رفت.

همچنین در این برنامه از تعدادی از کتاب‌های تازه منتشر شده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رونمایی به عمل آمد. در این بخش هم حمید نوایی لواسانی گفت: امسال 76 عنوان کتاب چاپ اولی در کانون منتشر شد که 16 عنوانشان رمان نوجوان و 2 عنوانشان هم در حوزه کتاب‌های نظری بودند.

تقدیر از خانواده‌های شهیدان علی اسکندری پاینده و رسول پشمینه آذر از مدیران شهید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از دیگر بخش‌های پایانی این اختتامیه بود.

این مراسم ساعت 30 دقیقه بامداد امروز چهارشنبه به پایان رسید و با پایان آن پرونده شانزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی بسته شد.