بازدید وزیر آموزش و پرورش از مجتمع شهید سردار سلیمانی رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر دوشنبه در نخستین روز هفته دولت، وزیر آموزش و پرورش و استاندار گیلان از مجتمع آموزشی شهید سردار سلیمانی در رشت بازدید کردند؛ مجموعه‌ای ۱۲ کلاسه با رویکرد محله‌محوری که کارکردهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی را در فضایی چهار هزار مترمربعی در کنار هم قرار می‌دهد.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش به همراه هادی حق‌شناس استاندار گیلان از روند ساخت این مجتمع بازدید کرده و آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی را مورد بررسی قرار دادند.

این پروژه با زیربنای چهار هزار و ۹۰ مترمربع و ۱۲ کلاس درس، با الگویی متفاوت از مدارس متعارف طراحی شده و علاوه بر فضاهای آموزشی، امکانات فرهنگی، ورزشی و اجتماعی را نیز در خود جای داده است.

ویژگی شاخص این مجتمع، کارکرد محله‌ای آن است؛ سالن اجتماعات، کتابخانه و سالن ورزشی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که علاوه بر دانش‌آموزان، ساکنان محله نیز بتوانند از ظرفیت‌های مجموعه بهره‌مند شوند.

همچنین وجود آزمایشگاه، سایت رایانه، اتاق مشاوره، نمازخانه، دفاتر اداری و دبیران و سیستم مرکزی گرمایش و سرمایش، این مجتمع را به یک فضای آموزشی کامل و چندمنظوره تبدیل کرده است.

مجتمع آموزشی شهید سردار سلیمانی نخستین پروژه آموزشی در گیلان است که به نام این شهید نامگذاری شده و با تکمیل آن، یک مجموعه چندکارکردی آموزشی، فرهنگی و ورزشی در اختیار دانش‌آموزان و اهالی محله قرار خواهد گرفت.