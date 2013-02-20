نخستین گوساله گاومیش حاصل از انتقال جنین در کشور به دنیا آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز اصلاح نژاد گاومیش جبل ارومیه عصر سه شنبه در جریان بازدید از مرکز اصلاح نژاد گاومیش جبل ارومیه گفت: با تلاش های انجام شده در این مرکز و با انتقال جنین فریز شده از گاومیش ایتالیایی به گاومیش ایرانی، نخستین گوساله گاومیش انتقال جنین ایتالیایی در ایران متولد شد.

دکتر شفیع پور این دستاورد را نتیجه تلاش چند ساله محققان این مرکز عنوان و اضافه کرد: کاهش فاصله نسل های گاومیش اصلاح ژنتیک در این گونه دامی و مقاوم سازی گاومیش های موجود در کشور به برخی بیماری ها از اهداف این طرح به شمار می رود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از انتخاب مرکز اصلاح نژاد گاومیش ارومیه به عنوان مرکز تولید و توزیع جنین گاومیش در کشور پس از کسب این موفقیت خبر داد.

مرکز اصلاح نژاد گاومیش جبل ارومیه سالانه 30 هزار دز پایت اسپرم منجمد گاومیش تولید و به تمام نقاط کشور صادر می کند.

استان آذربایجان غربی با 9 هزار و 500 نفر پرورش دهنده گاومیش ، دارای 159 هزار راس گاومیش است که سالانه 89 هزار تن شیر و 5 هزار و 700 تن گوشت تولید می کنند.

آذربایجان غربی 30 درصد کل گاومیش های موجود در کشور را در خود جای داده و این استان در بین 14 استان مستعد پرورش گاومیش قطب اصلی پرورش این دام محسوب می شود.

گاومیش به علت داشتن ویژگی های منحصر به فرد مانند استفاده از علوفه های خشبی با کیفیت پائین و نیزارها ، تولید شیر با ارزش غذایی بالا ( درصد چربی ، پروتئین ، لاکتوز و امگا3 بالاتر نسبت به گاو ) مقاومت در مقابل بیماریها ، عادت پذیری بالا به شرایط آب و هوایی متفاوت ، تولید گوشت با چربی و کلسترول کمتر نسبت به گاو در توسعه اقتصادی خانواده های روستایی بسیار موثر است.