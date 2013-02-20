بان کی مون جلوی کشتار شیعیان پاکستان را بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حدود هزار نفر از مردم مسلمان افغانستان به همراه برخی از علما افغانستانی در اعتراض به کشتار شیعیان پاکستان ظهر امروز در مقابل سفارت پاکستان در تهران تجمع کردند.

در این تجمع که با پلاکاردهایی بر علیه ارتباط دولت پاکستان با رژیم صهیونیستی، آمریکا و آل سعود همراه بود مردم با شعار «طالبان،ظالمان»، «محمد رسول الله، آمریکا عدو الله» و «امم منتظر، العجل العجل» خواستار رسیدگی مسئولین پاکستانی و تعقیب و دستگیری عاملین ترورها شدند.

همچنین تظاهر کنندگان از دولت پاکستان خواستند تا امنیت شیعیان کویته را تامین و از کشتار هدفمند هزاره‌ها جلوگیری کنند.

در این مراسم مردم از سازمان همکاری اسلامی خواستند تا از سیاست سکوت پرهیز کرده و به دولت پاکستان بابت این کشتارهافشار بیاورند.که این خواسته مسلمانان با شعار الله اکبر و لبیک یا حسین همراه شد.

در پایان مراسم حاضرین به سازمان ملل به ویژه بان کی مون دبیر کل آن توصیه کردند تا به وظیفه خود در قبال کشتار شیعیان عمل کند و مانع از کشتار شیعیان پاکستانی شود که همزمان با شعار «محمد رسول‌الله،آمریکا عدو الله» حمایت خود را به گوش مسئولین سفارت پاکستان رساندند.