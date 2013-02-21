آغاز ویژه برنامه فصل دل تکانی در فرهنگسرای بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه " فصل دل تکانی" با حضور اقوام ایرانی از روز سه شنبه یکم اسفندماه در فرهنگسرای بهمن آغاز شد.

این جشنواره به صورت نمایشگاهی و با برپایی ایستگاهها و غرفه های مختلف و نیز با حضور اقوام ایرانی در فرهنگسرای بهمن در حال برگزاری می باشد.

در این برنامه که با هدف ترویج فرهنگ اصیل ایرانی برپا شده است اقوام کشورمان ضمن معرفی سوغات و غذاهای سنتی و محلی، با آموزش رایگان مهارت های نوروزی و نیز اجرای نمایش های خیابانی و نواهای محلی به استقبال فصل نوروز خواهند رفت.

پخت آش و نان محلی نیز بخش دیگری از این جشنواره می باشد که بازدیدکنندگان از این غرفه می توانند ضمن آموزش دستورالعمل پخت این غذاها، با طعم لذیذ آن نیز آشنا شوند.

همچنین اقوام حاضر در این جشنواره با اجرای موسیقی محلی و کارناوال های شادی و نشاط آداب و رسوم سنتی خود را در معرض دید علاقه مندان قرار می دهند.

بازدید کنندگان غرفه پوشاک نیز می توانند از انواع لباس های سنتی استان های مختلف کشورمان دیدن نموده و ضمن پوشیدن لباس های فوق، عکس هایی را نیز به یادگار خواهند گرفت.

لازم به ذکر است این نمایشگاه تا تاریخ 25 اسفندماه و همه روزه از ساعت 10 صبح الی 9 شب جهت بازدید عموم دایر خواهد بود.