سرپرست بخشداری کالپوش میامی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی، استاندار سمنان طی حکمی غلامرضا عرب عامری را به عنوان سرپرست بخشداری کالپوش شهرستان منصوب کرد.

در این حکم از زحمات اسماعیل اسدیان، بخشدار پیشین کالپوش تقدیر و تشکر شده است.

اسدیان به عنوان اولین بخشدار کالپوش بعد از ارتقای این منطقه به بخش در آذرماه امسال به این سمت منصوب شده بود که چندی پیش به دلیل کسالت استعفا کرده بود.

غلامرضا عرب عامری با مدرک کارشناسی علوم سیاسی پیش از این کارشناس امورشهری و روستایی فرمانداری شاهرود بوده است.

مراسم معارفه و تودیع بخشدار کالپوش میامی صبح چهارشنبه در فرمانداری شهرستان میامی برگزار شد.