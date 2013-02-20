آموزش های فنی و حرفه ای کوتاه ترین مسیر برای حل بحران اشتغال است

محمد جهانتیغی در گفتگو با مهر افزود: برگزاری دوره های کوتاه مدت در بازه زمانی 45 روزه و اعطای گواهینامه مهارت و همچنین پرداخت تسهیلات به مهارت آموختگان به عنوان کوتاه ترین مسیر برای ورود جوانان به بازار کار و دستیابی به درآمد است.

وی ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان با ارتقای مراکز مهارت آموزی برگزاری دوره های بلند مدت 18 ماهه و تخصصی را نیز در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه در راستای ارتقای شاخص های سطح مهارت برای تمامی اقشار مولد در استان برنامه ریزی شده است گفت: این اداره کل با ایجاد کارگاه های آموزشی واعزام مربیان با تجربه بستر اشتغال سربازان و جوانان را پس از اتمام خدمت سربازی فراهم ساخته است.

وی افزود: در همین راستا به منظور ایجاد اشتغال و انگیزه برای بازگشت به زندگی سالم نسبت به ایجاد کارگاه های مهارت آموزی در زندان های استان در قالب 17 کارگاه و 48 حرفه اقدام شده است.

وی ادامه داد: آموزش دانشجویان با هدف آماده سازی و ارتقای دانش مهارتی برای ورود به بازار کار ،آموزش روستائیان در راستای جلوگیری از مهاجرت به شهر ها و ایجاد مشاغل گوناگون در روستاها و همچنین آموزش در مراکز ثابت دولتی و غیر دولتی تنها بخشی از فعالیت های این سازمان در راستای ایجاد اشتغال و مهارت آموزی در سطح جامعه است.