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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۱۴

تحولات مصر/

چهارمین روز اعتصاب کارگران در پورت سعید/ اعتراضات گسترده در اسماعیلیه آغاز شد

چهارمین روز اعتصاب کارگران در پورت سعید/ اعتراضات گسترده در اسماعیلیه آغاز شد

ادامه اعتصاب کارگران در شهر پورت سعید برای چهارمین روز متوالی و آغاز نافرمانی مدنی در اسماعیلیه از امروز از جمله خبرهای مصر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، کارگران در شهر پورت سعید برای چهارمین روز متوالی به اعتصاب و نافرمانی مدنی ادامه دادند. حمدین صباحی یکی از اعضای جبهه نجات ملی (ائتلاف اصلی مخالفان مصر) اخیرا اعلام کرد که نافرمانی مدنی یکی از روش های مقاومت و اعتراض در نظام دموکراتیک به شمار می رود.

وی از مردم مصر خواسته بود که به نافرمانی مدنی در شهرهای مصر برای بیان خواسته های خود بپردازند. تحقق خواسته های جبهه نجات ملی مبنی بر برکناری دولت هشام قندیل و تضمین کافی برای برگزاری سالم انتخابات پارلمانی آتی مصر از جمله خواسته های معترضان به شمار می رود.

از سوی دیگر الیوم السابع نیز گزارش داد: شهر اسماعیلیه نیز امروز به درخواست گروه های سیاسی شاهد تجمع اعتراض آمیز در مقابل ساختمان استانداری و شورای شهر بود. این نافرمانی مدنی از امروز در سرتاسر استان اسماعیلیه و در تمام نهادهای دولتی آغاز شده است.

کد مطلب 2002747

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