45 واحد صنفي متخلف در آستانه اشرفيه استان گيلان پلمپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار وحيد اصلاني گفت: پليس امنيت عمومي اين شهرستان به منظور نظارت بر اجراي قانون و برخورد با صنوف متخلف با اجراي طرح ايثار از 275 واحد صنفي در اين شهرستان بازديد كرد.

وي اظهار داشت: ماموران اداره نظارت بر اماكن پليس امنيت عمومي در راستاي اجراي اين طرح 191 دست البسه منقوش به تصاوير مبتذل، 190 عدد قرص روان گردان، 200 عدد انواع عكس هاي مبتذل، چهار هزار و 922 برگ توتو كشف و ضبط و 45 واحد صنفي متخلف را پلمپ كردند.

فرمانده انتظامي آستانه اشرفيه با بيان اينكه صاحبان صنوف متخلف با تشكيل پرونده به مقام قضايي معرفي شدند از مردم اين شهرستان خواست در صورت مشاهده فعاليت غيرقانوني صنوف مراتب را به مركز فوريت هي پليسي 110 اطلاع دهند.



كشف 3 كيلو ماده مخدر ترياك در آستارا



فرمانده انتظامي شهرستان آستارا از کشف سه كيلو ترياك در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ نادر خورسند گفت: ماموران عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر با تحقيقات شبانه روزي، اعضاي اصلي يك باند تهيه و توزيع مواد مخدر را شناسايي كردند.

وی افزود: ماموران عمليات ويژه با تحقيقات شبانه روزي از انتقال مواد مخدر به اين شهرستان اطمينان حاصل و با دستگيري اعضاي اين باند موفق به كشف سه كيلو ماده مخدر از نوع ترياك شدند.

فرمانده انتظامي آستارا با بيان اينكه در اين عمليات دو متهم دستگير و يك دستگاه پژو سواري نيز توقيف شد، بیان داشت: متهمان با تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شدند.



خنثي سازی توطئه استكبار جهاني با اجراي تدابير مقام عظماي ولايت



جانشین اداره کل تبلیغات معاونت تبلیغات و روابط عمومی عقيدتي سياسي ناجا گفت: تدابير مقام عظماي ولايت موجب خنثي شدن توطئه استكبار جهاني مي شود.

سرهنگ صادق محمودی با بیان اینکه همه نقشه ها، اقدامات و چالش های به وجود آمده توسط استکبار و برخی خواص بی بصیرت با رهنمودها و تبیین موضوع توسط امام راحل و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نقش بر آب شده است، افزود: با وجودی که دشمنان ملت تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به نظام و انقلاب به کار گرفته اند، به واسطه نقش ولایت فقیه همه این تلاش ها منجر به شکست شده است.

وی همچنین اظهارداشت: تحریم هیچ ارتباطی به موضوع هسته ای ندارد و بهانه ای بیش نیست و اگر همه فعالیت ها هم کنار گذاشته شود بهانه دیگری برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و ملت ایران مطرح می کنند.

جانشین اداره کل تبلیغات معاونت تبلیغات و روابط عمومی عقيدتي سياسي ناجا یادآورشد: صلاح و عاقبت به خیری و دوام ایران اسلامی در پیروی از رهبری و فرمایشات مقام عظمای ولایت است.



نقاط آلوده و جرم خيز در آستانه اشرفيه پاکسازی شد



فرمانده انتظامي آستانه اشرفيه از اجراي طرح پاكسازي نقاط آلوده و جرم خيز و دستگيري هفت خرده فروش مواد مخدر خبر داد.

سرهنگ پاسدار وحيد اصلاني اظهار داشت: اكيپ هاي عملياتي پليس به منظور ارتقای امنيت اجتماعي، طرح پاكسازي نقاط آلوده و جرم خيز را در اين شهرستان را به اجرا گذاشته و در راستاي اجراي اين طرح هفت خرده فروش و توزيع كننده مواد مخدر كه موجبات ناامني و نارضايتي مردم را فراهم كرده بودند، دستگير شدند.

وی بيان داشت: اكيپ هاي عملياتي پليس در اين عمليات مقادير قابل توجهي مواد مخدر از نوع ترياك، گراس، هروئين و شيشه از متهمان دستگير شده كشف و ضبط كردند.

فرمانده انتظامي آستانه اشرفيه یادآورشد: متهمان دستگير شده با تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شدند.



كشف 3 كيلو و 500 گرم هروئين در تالش



رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي گیلان از متلاشي شدن باند تهيه و توزيع و کشف بیش از 3 کیلو و 500 گرم هروئین خبر داد.

سرهنگ فرهاد فلاح کریمی گفت: در مبارزه بي امان با سوداگران مرگ و قاچاقچيان مواد مخدر، یک باند تهيه و توزيع هروئین شناسايي كرده و مبارزه با آن در دستورکار اين پليس قرار گرفت.

وی بيان داشت: ماموران عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر استان با تحقيقات شبانه روزي، اعضاي اصلي اين باند را در تالش شناسايي و پس از حصول اطمینان از انتقال مواد مخدر به استان توسط اين باند، با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان و با کسب مجوز قانوني از مقام قضايي منزل عضو اصلي باند را مورد بازرسي قرار دادند.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر گيلان گفت: ماموران عمليات ويژه در اين بازرسي سه کیلو و 500 گرم هروئین کشف و چهار نفر از اعضاي باند را دستگير كردند.

وی در ادامه با اعلام اينكه متهمان با تشكيل پرونده به مقام قضايي معرفي شدند، یادآورشد: برخورد پليس با قاچاقچيان مواد مخدر همچنان به طور جدي در دستور كار اين پليس قرار داشته و مردم استان گيلان در صورت علم و اطلاع از فعاليت قاچاقچيان مواد مخدر مي توانند مراتب را به شماره 128 اطلاع دهند.