500 نفر از عشایر خراسان شمالی آموزش دیدند

موسی الرضا شادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای امسال تاکنون 300 نفر روزعشایر اسفراین و 220نفر روز عشایر بجنورد، در زمینه های مختلف آموزشهای لازم را فرا گرفتند.

وی با بیان اینکه طی مدت مذکور 12 دوره آموزشی برگزار شده است اظهار داشت: در راستای برگزاری این دوره ها، پنجاه میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

شادمهر دوره های آموزشی خوراک دام، پروار بندی، منابع طبیعی، بهداشت و درمان، تولید صنایع دستی، پرورش زنبور عسل، پرورش طیور، تولید قارچ خوراکی، زراعت و باغداری، کاربرد مصرف کود و سموم، بیمه و تولید و کشت گیاهان دارویی و صنعتی را از جمله دوره های برگزار شده عنوان کرد و افزود: در صورت تخصیص دویست میلیون ریال اعتبار دیگر، بیش از هزار و صد نفر از عشایر شهرستانهای شیروان، مانه و سملقان، فاروج و جاجرم نیز آموزش خواهند دید.

مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی تعاونیهای عشایری افزود: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، سه دوره آموزشی برای 12 نفر از پرسنل شرکت های تعاونی عشایری استان برگزار شده است.

هم اکنون در خراسان شمالی پنج هزار خانوار عشایری در پنج شرکت تعاونی عضویت دارند.

