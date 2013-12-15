7700 تن گوشت قرمز توسط عشایر خراسان شمالی تولید شد

جلیل رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای طرح پروار بندی دام، تولید گوشت قرمز توسط عشایر این استان طی هشت ماه گذشته به هفت هزار و 700 تن رسید.

وی اظهار داشت: تولید این میزان گوشت قرمز بیش از حد پیش بینی شده امسال بود.

رمضانی با بیان اینکه حدود دو درصد از جمعيت خراسان شمالی را عشایر این استان تشكيل مي دهند افزود : با تلاش و کوشش این جمعیت، بيش از 35 درصد گوشت قرمز مصرفي مردم استان از سوی آنان تولید می شود.

وی در اختیار داشتن بیش از 750 هزار راس دام ، تولید یک هزار و 500 تن پشم و تولید محصولات لبنی ارگانیک را از دیگر دستاوردهای جامعه عشایری استان عنوان کرد.

رمضانی در ادامه از دو برابر شدن بودجه امسال این اداره کل در مقایسه با پارسال خبر داد.

مدیر کل امور عشایری خراسان شمالی با اشاره به اینکه ابلاغ اعتبار پنج میلیارد تومانی این اداره کل در حال حاضر در مرحله مبادله موافقتنامه قرار دارد ابراز امیدواری کرد که با ابلاغ این مبلغ بخشی از مشکلات جامعه عشایری استان در بخش راه و آبرسانی برطرف شود.

وی تلاش برای برطرف کردن مشکلات عشایر، استفاده از علوم دامپروری نوین، گسترش دامداریهای صنعتی و اسکان عشایر را از دیگر برنامه های این اداره کل عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی پنچ هزار خانوار عشایر دارد که از این تعداد سه هزار و 600 خانوار کوچرو و بقیه ثابت هستند.