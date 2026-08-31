بهزاد شریفیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت سال ۱۴۰۵، سه پروژه مهم در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان در شهرستانهای سقز، بیجار و مریوان به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این پروژهها با هدف حفاظت از منابع آب و خاک، کنترل روانآب و رسوب، کاهش فرسایش خاک و تقویت مدیریت پایدار حوزههای آبخیز اجرا شدهاند و میتوانند نقش مؤثری در افزایش تابآوری عرصههای طبیعی استان داشته باشند.
اجرای ۹۱۵ مترمکعب عملیات مکانیکی و سازهای آبخیزداری
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به جزئیات عملیات انجام شده در این پروژهها گفت: در مجموع سه شهرستان سقز، بیجار و مریوان، ۹ هزار و ۴۳۴ متر طول بانکتبندی و ۹۱۵ مترمکعب عملیات مکانیکی و سازهای آبخیزداری اجرا شده است.
شریفیپور ادامه داد: برای اجرای این پروژهها در مجموع ۶۳ میلیارد و ۳۲۷ میلیون ریال اعتبار استانی اختصاص یافته است.
وی با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی این طرحها بیان کرد: اجرای پروژههای آبخیزداری علاوه بر کمک به حفاظت از عرصههای طبیعی، زمینه اشتغال مستقیم ۳۷ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۱۲ نفر را فراهم کرده و در مجموع برای ۴۹ نفر اشتغال ایجاد میکند.
بهرهمندی ۷۳۱ خانوار از پروژههای آبخیزداری
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: مجموع خانوارهای برخوردار از مزایای این سه پروژه ۷۳۱ خانوار است که با توجه به اهداف طرح، بخشی از دستاوردهای آن در زمینه کاهش فرسایش، کنترل روانآبها و حفاظت از منابع آب و خاک در حوزههای آبخیز شهرستانهای هدف نمایان خواهد شد.
شریفیپور با تأکید بر اهمیت اجرای طرحهای آبخیزداری در استان اظهار کرد: مدیریت روانآب و کنترل فرسایش و رسوب از مهمترین اقدامات برای حفاظت از منابع طبیعی است و توسعه این پروژهها میتواند به پایداری بیشتر عرصههای طبیعی و افزایش تابآوری آنها در برابر مخاطرات کمک کند.
وی در ادامه از افتتاح سرجنگلبانی شهر حسینآباد سنندج در هفته دولت خبر داد و افزود: این مجموعه با هدف تقویت حضور و نظارت نیروهای منابع طبیعی و تسهیل ارائه خدمات حفاظتی در منطقه راهاندازی میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای آبخیزداری و تقویت زیرساختهای حفاظتی منابع طبیعی، از محورهای مهم این ادارهکل برای مدیریت پایدار عرصههای طبیعی و حفاظت از سرمایههای ملی استان است.
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