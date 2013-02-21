سرهنگ اردوان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عدم توجه به جلو، انحراف به چپ و دور زدن ناگهانی، عدم رعایت حق تقدم و عدم توجه به علائم هشداری در اتومبیل نيز از جمله موارد بروز حوادث شهری است.

وی با بیان اینکه روزانه در سطح شهر بیش از 150 فقره تصادف رخ می دهد، افزود: بیش از نیمی از این تصادفات منجر به جرح می شود و در برخی از تصادفات نقایص غیر قابل درمان برای حادثه دیده رخ می‌دهد.

قاسمی همچنین از واژگونی یک دستگاه خودرو پژو 206 در محل ورودی زیرگذر میدان مهدیه یزد خبر داد و گفت: به دلیل عدم توجه به جلو و عدم رعایت سرعت مطمئنه و تغییر ناگهانی مسیر منجر به بروز حادثه و واژگونی خودرو 206 شده است.

وی بیان داشت: خوشبختانه در این حادثه خسارت جانی به بار نیامد و جراحات سطحی بود اما خودرو مذکور بر اثر واژگونی و غلتیدن روی زمین به شدت خسارت دید.

قاسمي با اشاره به ترافیک موجود در سطح معابر شهر یزد و تخلفات رانندگی در ایام پایانی سال گفت: بیشترین عاملی که باعث ایجاد ترافیک و کندی عبور و مرور می شود توقف دوبله در معابر اصلی شهر یزد است.

سرهنگ قاسمی با تاکید بر اینکه بیش از 70 تا 80 درصد از بارترافیکی در معابر شهری ناشی از پارک دوبل است، اظهار داشت: پلیس از روز گذشته برخورد جدی و بدون تذکر خود را در این زمینه آغاز کرده است.

وی ادامه داد: طی ماه های اخیر ماموران راهنمایی و رانندگی در برخورد با خودروهایی که به نوعی سد معبر داشتند و یا با توقف دوبل خود باعث ترافیک و کندی در عبور و مرور شده بودند تنها به تذکر اکتفا می کردند.

رئیس پلیس راهور یزد افزود: با شروع اسفند ماه و افزایش تردد در ساعات پایانی روز در خیابان ها به ویژه هسته مرکزی شهر پلیس بدون هیچ نوع تذکری اقدام به جریمه خودروهای متوقف شده به صورت دوبل می کند.

وی میزان جریمه متخلفین را 300 هزار ریال اعلام کرد و یادآور شد: پلیس نیز برای کنترل ترافیک معابر شهری و جلوگیری از قفل شدن ترافیک، نیروهای خود را برای برخورد با متخلفان افزایش خواهد داد.

قاسمی همچنین از ادامه طرح تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف خبر داد و گفت: با توجه به نزدیکی به روزهای پایانی سال و افزایش خرید نوروزی خانواده‌ها از هفته جاری برخورد با موتورسواران متخلف نیز شدت می‌گیرد.

وی افزود: بر این اساس آن دسته از موتورسیکلت سواران متخلف که قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نکنند، مورد برخورد قرار می‌گیرند.

رئیس پلیس راهور یزد استفاده از کلاه ایمنی را برای موتورسیکلت سواران الزامی دانست و افزود: حرکت در پیاده‌رو و عبور از چراغ قرمز، مهم‌ترین تخلفات موتورسواران است که پلیس با متخلفان در این زمینه برخورد می‌کند.

وی تاکید کرد: اگر توقف موتورسیکلتی در پیاده‌رو مشاهده شود، به طور قطع به پارکینگ منتقل می‌شود.