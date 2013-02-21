سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی از سوی سوریه/جراحت نایف الحواتمه در دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الاخباریه سوریه اخبار نقل شده در پایگاههای خبری سوری و لبنانی درباره سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین اسرائیلی در مرزهای سوریه با لبنان را در عصر دیروز در منطقه راشیا تایید کرد.

این شبکه سوری به نقل از شاهدان عینی گزارش داد: پدافند ارتش سوریه هواپیمای بدون سرنشین اسرائیلی را در مرزهای سوریه و لبنان سرنگون کرده است.

شاهدان عینی بخشهایی از لاشه در حال اشتعال هواپیمای سرنگون شده در منطقه مذکور را مشاهده کرده اند.

از سوی دیگر رسانه های رژیم صهیونیستی نیز خبر سرنگون هواپیمای بدون سرنشین این رژیم را تایید و اعلام کردند: شهروندان لبنانی لاشه هواپیما را در روستای یانطا لبنان پیدا کرده اند.

از سوی دیگر برخی رسانه ها از جراحت خفیف نایف حواتمه دبیر کل جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین که رابطه نزدیکی با نظام سوریه دارد خبر دادند.

این در حالی است که شبکه روسیا الیوم به نقل از منابع وابسته به گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه از هدف قرار دادن یک مرکز توپخانه ای وابسته به حزب الله در الهرمل لبنان خبر داد.