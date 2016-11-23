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۳ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۷

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اذعان کرد:

تأمین منافع امنیتی تل آویو در خلال بحران سوریه

تأمین منافع امنیتی تل آویو در خلال بحران سوریه

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به پیگیری و تأمین منافع امنیتی تل آویو در خلال بحران سوریه اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز در اظهاراتی اذعان کرد که در بحران سوریه به دنبال تأمین منافع امنیتی تل آویو است.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در این باره گفت: ما تلاش می کنیم به دو کشور روسیه و آمریکا توضیح دهیم که در خلال حل بحران سوریه، تأمین منافع امنیتی مان را دنبال خواهیم کرد.

«آویگدور لیبرمن» در ادامه افزود: مطمئنم حتی اگر این دو کشور به توافقی دوجانبه نیز درباره سوریه برسند، می توانیم در این میان به دفاع از منافعمان پرداخته، آن را تأمین کنیم.

وی در ادامه مدعی شد که روسیه در همکاری با دولت جدید آمریکا برای دست یابی به راه حل سیاسی درخصوص بحران سوریه انتظارات زیادی را دنبال می کند.

کد مطلب 3832667

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