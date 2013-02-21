۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۰۶

وزیر دفاع آلمان:

برای خروج از افغانستان نیازمند زمان بیشتری هستیم

"توماس دمیتزره" هشدار داد نظامیان ناتو برای خروج از افغانستان باید تامل بیشتری به خرج دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "توماس دمیتزره" وزیر دفاع آلمان در مورد خروج عجولانه نظامیان خارجی از افغانستان هشدار داد.

وی امروز در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت بنا به دلایل غلط نظامیان ناتو وادار به خروج سریع از افغانستان می شوند. این مقام آلمانی همچنین از نامشخص بودن شمار نظامیانی که پس از 2014 در افغانستان باقی می مانند، انتقاد کرد. به گفته دمیتزره فاصله زمانی بین فوریه 2015 که باید برنامه خروج نظامیان ناتو مشخص شود و ژانویه 2015 بسیار کوتاه است.

وزیر دفاع آلمان پیشنهاد داد رایزنی های بیشتری در این خصوص انجام گرفته و مقامات ناتو با تامل بیشتری تصمیم گیری کنند.

این در حالی است که بنا به اعلام مقامات پیمان آتلانتیک شمالی نظامیان این پیمان تا پایان سال 2014 خاک افغانستان را ترک می کنند.

