هنرمندان اراکی به سومین جشنواره طنز "تلخ و شیرین" راه یافتند

کارگردان و نویسنده نمایش " پیاز" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این جشنواره با حضور هشت نمایش از 9 استان ، در روزهای هشتم و نهم اسفند در الیگودرز برگزار می شود.

ملکی پور افزود: نمایش پیاز با بازی سپیده ساری و ایمان ملکی پور، پرداختی کمدی به معضلات اجتماعی کنونی جامعه است.

وی با بیان اینکه داستان این نمایش نگاهی به مشاغل خانگی چون سبزی پاک کردن و پیاز سرخ کردن دارد، اظهار کرد: سعی شده اتفاقات دراماتیک در قالب این نگاه ریخته شود و عنصر امید در کار وجود داشته باشد.

ملکی پور بیان کرد: این نمایش داستان زوج جوانی را روایت می کند که با پوست کندن و سرخ کردن پیاز امرار معاش می کنند و همین کار باعث از دست دادن فرزندشان شده است.

وی افزود: پس از گذشت چند سال زن خانواده هنوز ماجرا را باور نکرده است و مرد تمام تلاش خود را برای سرپا نگه داشتن زندگی مشترکشان می کند.

وی گفت: سال گذشته، نمایش " پیاز" در دومین جشنواره نمایش های کوتاه صحنه استان مرکزی تمامی جوایز برتررا از آن خود کرد.

گفتنی است سه نمایش از آبادان، 2 نمایش از خرمشهر، یک نمایش از شاهین شهر و یک نمایش از الیگودرز رقیب های پیاز در سومین جشنواره " تلخ و شیرین" هستند.